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टीवी एक्टर नंदीश संधू ने 14 नवंबर 2026 को एक्ट्रेस कविता बनर्जी के साथ शादी कर ली है। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुए इस फंक्शन में दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए।

नंदीश अपनी शादी की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने 'शुभारंभ' और 'जस्ट मैरिड' जैसे कैप्शन के साथ हल्दी, मेहंदी और शादी की झलकियां शेयर की हैं। इस मौके पर नंदीश गोल्डन बेज आउटफिट में नजर आए, वहीं कविता ने वाइन कलर की साड़ी पहनकर बंगाली दुल्हन वाला लुक कैरी किया।

दिलचस्प बात यह है कि इस कपल ने शादी से पहले करीब डेढ़ साल तक एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन उन्होंने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह प्राइवेट रखा। अब शादी की फोटोज ने इस रिलेशनशिप का खुलासा कर दिया है। नंदीश और कविता के बीच उम्र का करीब 10 से 11 साल का अंतर है; नंदीश 44 साल के हैं और कविता 34 साल की हैं।

शादी के बाद नंदीश गुरुपूरब के मौके पर परिवार के साथ गुरुद्वारे भी गए। वहां उन्होंने नीचे बैठकर सबके साथ लंगर खाया और तस्वीरें खिंचवाईं।

नंदीश पहले टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ शादी कर चुके थे, लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से उनका तलाक हो गया था। अब उन्होंने अपनी लाइफ के इस नए चैप्टर की शुरुआत की है।

कविता बनर्जी 'एक विलेन रिटर्न्स' फिल्म के साथ-साथ 'भाग्य लक्ष्मी' और 'नागिन' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। नंदीश पंजाबी फैमिली से हैं और कविता बंगाली हैं, ।

वैसे डेढ़ साल तक रिश्ता छुपा कर रखना काफी बड़ा टास्क था, पर अब तो पार्टी शुरू हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस नई जोड़ी के बारे में?