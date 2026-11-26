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नीता अंबानी एक बार फिर स्टेज पर नजर आईं और उन्होंने एक खास डांस परफॉर्मेंस दी। 'द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन' के दौरान उन्होंने एक बेहद खास नृत्य प्रस्तुति दी। डांस के प्रति उनका लगाव उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था और उन्होंने बाकी डांसर्स के साथ मिलकर हर एक स्टेप एकदम परफेक्शन के साथ किया।

नीता अंबानी ने इस मौके के लिए 'रघुपति राघव राजा राम' भजन चुना, जो उनके पिता का पसंदीदा भजन था। उन्होंने एक वीडियो में यह भी साझा किया कि उनका डांस से लगाव बचपन से ही रहा है और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने महज नौ साल की उम्र में दी थी, और इस पूरी यात्रा में उनके पिता ने ही उन्हें क्लासिकल डांस सीखने के लिए प्रेरित किया था।

लुक में था ट्रेडिशनल तड़का

परफॉर्मेंस के दौरान नीता अंबानी का लुक पूरी तरह से पारंपरिक और रॉयल था। उन्होंने गहरे गुलाबी और नारंगी रंग की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। उनके आउटफिट में टैंजरीन-ऑरेंज रंग की एक घेरदार प्लीटेड स्कर्ट थी, जिसे खासतौर पर भरतनाट्यम के लिए पहना जाता है। इस स्कर्ट के निचले किनारे पर सुनहरी जरी ब्रोकेड का एक चौड़ा और सजावटी बॉर्डर था, जिसमें गुलाबी और हरे रंग की हल्की झलक नजर आ रही थी।

स्कर्ट के साथ उन्होंने हॉट-पिंक रंग का छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज पहना था। इसके ऊपर उन्होंने गुजराती स्टाइल में रानी-पिंक रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। इस दुपट्टे की खूबसूरती इसमें लगी सुनहरी बूटियों, सितारों और किनारों पर की गई बारीक सुनहरी कढ़ाई से और बढ़ गई थी।

ज्वेलरी और मेकअप का ग्रेस

इस पूरे लुक को उन्होंने पारंपरिक टेम्पल डिजाइन वाली सोने की ज्वेलरी के साथ कम्पलीट किया। उन्होंने लेयर्ड नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और मांग टीका पहना था, जो उनके ट्रेडिशनल अवतार में चार चांद लगा रहा था। उनके बालों को सलीके से पीछे की तरफ एक जूड़े में बांधा गया था, हालांकि थोड़े बालों को खुला छोड़ दिया गया था। इस क्लासिक हेयरस्टाइल को लाल फूलों वाले गजरे से सजाया गया था, जो उनके पूरे लुक को एक परफेक्ट टच दे रहा था।

NMACC की एक बड़ी पहल

यह पूरी परफॉर्मेंस NMACC के एक बड़े थिएट्रिकल प्रोडक्शन 'द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन' का हिस्सा थी। यह शो भारत की प्राचीन सभ्यता की जड़ों से लेकर एक आधुनिक राष्ट्र बनने तक के सफर की कहानी बयां करता है। फिरोज अब्बास खान के निर्देशन में बने इस प्रोडक्शन में संगीत, नृत्य, थिएटर और विजुअल स्टोरीटेलिंग का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है।

इस भव्य म्यूजिकल में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसका संगीत अजय-अतुल ने दिया है और कोरियोग्राफी मयूरी उपाध्याय, वैभवी मर्चेंट और समीर-अर्श तन्ना ने की है। साथ ही, इस पूरे प्रोडक्शन के कॉस्ट्यूम्स मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए हैं और इसकी नरेशन अमिताभ बच्चन ने की है।

नीता अंबानी, जो रिलायंस की चेयरपर्सन हैं, हमेशा से भारतीय कला और संस्कृति को प्रमोट करती आई हैं। इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि कला के प्रति उनका जुनून आज भी वैसा ही है जैसा बचपन में था।

इतने सालों बाद भी वही ग्रेस और परफेक्शन! क्या आपको भी लगता है कि क्लासिकल डांस का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा?