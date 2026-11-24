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निर्माता एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो 'नागिन' का नया सीजन, 'नागिन 8', टीवी पर वापसी करने वाला है। मेकर्स ने इसकी पुष्टि तो कर दी है, लेकिन लीड एक्ट्रेस कौन होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कई नामों के बीच, 'बिग बॉस 19' फेम फरहाना भट्ट का नाम भी खूब सुर्खियों में था, लेकिन अब इस 'नागिन' वाली खबर पर उन्होंने खुद ही अपनी चुप्पी तोड़ दी है।

फरहाना भट्ट, जो 'बिग बॉस 19' की फर्स्ट रनर-अप और 'खतरों के खिलाड़ी 15' की प्रतियोगी रह चुकी हैं, उनका नाम 'नागिन 8' की मुख्य अभिनेत्री के तौर पर चर्चा में था। लेकिन फरहाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साफ कर दिया कि वह एकता कपूर के 'नागिन सीजन 8' का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने लिखा, "मेरे 'नागिन' का हिस्सा होने को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं साफ कर देना चाहती हूं कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और मेरा इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है।"

हालांकि, फरहाना ने 'नागिन' की पूरी टीम को ढेर सारा प्यार और नए सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इसके साथ ही, उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी एक मजेदार हिंट दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक दिलचस्प काम है और वह जल्द ही उसके बारे में अपडेट शेयर करेंगी। अब वो फिल्म होगी, टीवी शो या वेब सीरीज, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम तो वेट कर रहे हैं उनकी अगली चाल का!

फरहाना भट्ट को 'बिग बॉस 19' से देशभर में पहचान मिली थी, जहां वह पहली रनर-अप रही थीं। उसके बाद उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में भी हिस्सा लिया और चौथे स्थान पर रहीं। अब जबकि फरहाना इस रेस से बाहर हैं, तो एकता कपूर की 'इच्छाधारी नागिन' कौन बनेगी? नागिन ढूंढने की ये जर्नी अभी और कितनी लंबी चलेगी?