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अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी 25 नवंबर को मुंबई बुक फेस्टिवल 2026 में पहुंचे। वहां उन्होंने आयोजन की जमकर सराहना की। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि फेस्टिवल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस भागीदारी को पढ़ने की आदत विकसित करने और लोगों के बीच ज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनूठी पहल बताया।

गौतम अदाणी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का इतना उत्साह देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने आयोजकों की तारीफ करते हुए यह बात कही कि इस तरह के आयोजन किताबों और पाठकों को एक मंच पर लाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, "आज मुझे मुंबई बुक फेस्टिवल 2026 में आने का अवसर मिला। यहां आने से पहले मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह एक बहुत ही अनूठी पहल है और मैं इसकी सराहना करता हूं।"

चेयरमैन ने यह इच्छा भी जताई कि देश के सभी नागरिक और बच्चे इन पुस्तकों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि वे इनसे जितना संभव हो सके ज्ञान और सीख हासिल कर सकें।

किताबों का मेला और खास गतिविधियां

मुंबई बुक फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 24 नवंबर को हुई थी और यह आयोजन 29 नवंबर तक मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना कैंपस में चलेगा। उत्सव में लोग प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिस्सा ले सकते हैं। इस आयोजन को नेशनल बुक ट्रस्ट (भारत), महाराष्ट्र सरकार और मुंबई विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से मिलकर आयोजित किया है।

फेस्टिवल में 600 से ज्यादा पुस्तक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां अलग-अलग भाषाओं और कई विधाओं की किताबें उपलब्ध हैं। इन स्टॉलों का मकसद यह है कि बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और सामान्य पाठकों जैसे अलग-अलग रुचि रखने वाले लोगों को किताबों की एक व्यापक श्रृंखला मिल सके।

छह दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सिर्फ स्टॉल ही नहीं, बल्कि 100 से अधिक सत्र भी रखे गए हैं। इनमें पैनल चर्चा और पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा एक खास 'ऑथर्स कॉर्नर' भी बनाया गया है, जहां पाठक लेखकों से सीधे संवाद कर सकते हैं। इन गतिविधियों के जरिए लोगों को लेखकों से बातचीत करने, अपने विचार साझा करने और विभिन्न साहित्यिक कृतियों के बारे में गहराई से जानने का मौका मिल रहा है।

इतनी सारी किताबों और लेखकों के बीच असली सुकून तो वही है जब फोन साइड में रखकर पन्ने पलटे जाएं। क्या आप भी अपनी रीडिंग लिस्ट पूरी करने कलिना कैंपस जा रहे हैं?