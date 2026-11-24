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आज दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं, ये तो सब जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में आने से पहले उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी थी? दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल 'एक्टर प्रिपेयर्स' में उन्होंने तीन महीने का कोर्स किया था.

हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI 2026) के एक पैनल डिस्कशन में अनुपम खेर ने दीपिका के ट्रेनिंग के दिनों का एक ऐसा ही मजेदार किस्सा शेयर किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. उन्होंने बताया कि एक साधारण से अभिनय अभ्यास के दौरान दीपिका इतनी परेशान हो गई थीं कि उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे.

दीपिका की मॉडलिंग वाली अदाएं और एक्टिंग की चुनौती

अनूपम खेर ने बताया कि जब दीपिका उनके एक्टिंग इंस्टीट्यूट के दूसरे बैच की छात्रा थीं, उस समय तक वह मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थीं. तभी फ़िल्ममेकर फ़राह ख़ान ने उन्हें शाहरुख़ ख़ान के साथ फ़िल्म 'ओम शांति ओम' में बॉलीवुड डेब्यू का मौका दिया. फिल्मों में कदम रखने से पहले दीपिका ने सोचा, क्यों न थोड़ी एक्टिंग सीख ली जाए, और उन्होंने तीन महीने के कोर्स में दाखिला ले लिया.

अनुपम खेर के मुताबिक, दीपिका का व्यक्तित्व काफी सधा हुआ और अनुशासित था. वह हर काम बेहद सलीके और खूबसूरती से करती थीं. पर सोचो जरा, एक्टिंग में यही आदत कभी-कभी उनके किरदार को असली दिखने में अड़ंगा बन जाती थी. अनुपम ने एक मज़ेदार उदाहरण दिया कि दीपिका चाय का कप भी इतने स्टाइल से उठाती थीं कि उस पल में किरदार की सहजता गायब ही हो जाती थी. उनका मानना था कि एक्टिंग में सिर्फ सही तरीके से काम करना ही नहीं, बल्कि उस सिचुएशन को पर्दे पर एकदम असली दिखाना भी ज़रूरी होता है. तभी तो ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, है ना?

जब 'नौकरानी' वाला झाड़ू लगाना बना चुनौती

एक दिन अनुपम खेर ने दीपिका को एक नौकरानी का किरदार निभाने के लिए कहा. इस अभ्यास में उन्हें सिर्फ फर्श पर झाड़ू लगानी थी. अब आप सोचेंगे, झाड़ू लगाना कौन सा मुश्किल काम है? पर हमारी 'मॉडलिंग वाली' दीपिका ने यह काम भी अपने खास अंदाज़ और पूरी खूबसूरती के साथ किया. अनुपम खेर को लगा कि वह किरदार की वास्तविकता को समझने के बजाय, उसे भी मॉडलिंग की तरह 'पेश' कर रही हैं. ऐसे थोड़ी चलता है यार!

फिर अनुपम खेर ने एक धांसू आइडिया निकाला. उन्होंने अपने घर में काम करने वाली महिला को बुलाया और उनसे फर्श पर झाड़ू लगवाकर दिखाया. उस महिला ने जिस सहजता और पूरे विश्वास के साथ यह काम किया, वह दीपिका के लिए किसी लाइव ट्यूटोरियल से कम नहीं था. इसके बाद अनुपम ने दीपिका से कहा कि वह इस अभ्यास को तब तक दोहराएंगी, जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि वह सचमुच झाड़ू लगा रही हैं.

एक्टिंग की असल क्लास: मेहनत और समझदारी

लगातार एक ही अभ्यास दोहराना दीपिका के लिए आसान नहीं था, मजाक नहीं! अनुपम खेर के मुताबिक, शुरुआत में वह काफी परेशान हो गईं और उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे. मतलब यार, इतनी मेहनत, सिर्फ एक झाड़ू लगाने के सीन के लिए! पर हमारी दीपिका ने हार नहीं मानी और अभ्यास जारी रखा. आखिरकार, उन्होंने अनुपम की बात समझी और उस काम को स्वाभाविक तरीके से करना सीख लिया. अभ्यास पूरा होने के बाद दीपिका ने अनुपम खेर का शुक्रिया भी अदा किया. इस किस्से के जरिए अनुपम खेर ने समझाया कि एक अभिनेता के लिए लगातार अभ्यास करना और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी होता है. उन्होंने यह भी कहा कि एक्टिंग में मेहनत के साथ-साथ समझदारी और परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता भी होनी चाहिए. है कि नहीं!

दीपिका पादुकोण ने साल 2006 में कन्नड़ फ़िल्म 'ऐश्वर्या' से एक्टिंग की शुरुआत करने के बाद, 2007 में फ़राह ख़ान की 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में धांसू एंट्री मारी. शाहरुख़ ख़ान के साथ उनकी यह फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और दीपिका को रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'ये जवानी है दीवानी', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'गोलियों की रासलीला राम-लीला', 'पीकू', 'बाजीराव मस्तानी', 'छपाक' और 'गहराइयां' जैसी कई यादगार फ़िल्में दीं. साल 2017 में उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता विन डीज़ल के साथ हॉलीवुड फ़िल्म 'XXX: रिटर्न ऑफ़ ज़ेंडर केज' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कदम रखा. अब दीपिका एक बार फिर शाहरुख़ ख़ान के साथ निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फ़िल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं, जिसमें अभिनेत्री सुहाना ख़ान और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी हैं. कौन कहता है, एक्टिंग आसान है? ये तो पूरा तप है यार!