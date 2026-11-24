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भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस मोनालिसा इन दिनों थाईलैंड में अपनी छुट्टियां बिता रही हैं और वहां से अपने फैंस के साथ लगातार मजेदार पल शेयर कर रही हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा ने इस ट्रिप से कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह हरे रंग की ड्रेस में काफी खुश और तरोताज़ा नज़र आ रही थीं.

समुद्र किनारे की रेत हो या फुकेट के पतोंग बीच का किनारा, उनकी हर तस्वीर में वेकेशन वाला सुकून साफ झलक रहा था. शेयर की गई फोटोज में मोनालिसा थाईलैंड के फुकेट स्थित पतोंग बीच के साइनबोर्ड के पास खड़ी दिखाई दे रही हैं, जहाँ उनके पीछे चहल-पहल और हरियाली भी है. इसके अलावा, समंदर की लहरों और रेत के बीच उन्होंने अलग-अलग अंदाज में पोज़ दिए. कभी वह धूप का आनंद लेती दिखीं, तो कभी बालकनी या खुले रास्ते पर मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने दिखीं.

सफेद स्नीकर्स, झुमकों और हाथ में पहने ब्रेसलेट के साथ उनकी यह हरी ड्रेस उनके वेकेशन लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी. इन तस्वीरों को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 44 साल की उम्र में भी मोनालिसा अपनी फिटनेस और सेहत को लेकर कितनी सजग हैं. फैंस भी उनकी फिटनेस और अंदाज़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बता दें, अंतरा बिस्वास के नाम से भी पहचानी जाने वाली मोनालिसा ने भोजपुरी के साथ-साथ हिंदी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है. उन्होंने 'मेरी लाइफ में उसकी वाइफ' और 'लव गुरु' जैसी हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की है. इसके अलावा वह चर्चित टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 10' में भी नजर आ चुकी हैं, जहाँ से उन्हें घर-घर में एक अलग पहचान मिली.

तो बताओ, मोनालिसा का ये थाईलैंड वेकेशन वाला अंदाज़ आपको कितना भाया?