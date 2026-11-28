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मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए एपिसोड में एक साथ दिखाई देंगे। नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर इस एपिसोड का प्रोमो शेयर कर दिया है, जिसमें कपिल शर्मा दोनों कलाकारों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने प्रोमो के कैप्शन में लिखा, "ये तो सिर्फ हंसी का ट्रेलर है, असली एंटरटेनमेंट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।"

यह एपिसोड 28 नवंबर को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। दर्शकों को इस एपिसोड में हंसी-मजाक का भरपूर डोज मिलने वाला है, जहां कपिल अपने खास अंदाज में दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे और उन्हें हंसाएंगे। फैंस इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका प्रोमो काफी छाया हुआ है।

इस शो में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और राजीव ठाकुर जैसे कॉमेडियन भी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाते हैं। वहीं अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू शो की महफिल में अपने ठहाकों से चार चांद लगाते हैं। दर्शकों के बीच यह शो अपने मजाकिया अंदाज और दिलचस्प सवालों के कारण काफी पॉपुलर है।

मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। ये दोनों 'तमन्ना' और 'एलओसी कारगिल' जैसी फिल्मों में एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा, साल 2019 में रिलीज हुई अभिषेक चौबे की फिल्म 'सोनचिड़िया' में भी दोनों ने साथ काम किया था। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने डाकू मान सिंह का किरदार निभाया था, जबकि आशुतोष राणा पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सिंह गुर्जर की भूमिका में दिखे थे।