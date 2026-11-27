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प्यूर्टो रिको में हो रहे मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव में भारत की काजिया लिज मेजो अपने शानदार अंदाज और जबरदस्त कॉन्फिडेंस से छाई हुई हैं। प्रीलिमिनरी राउंड में उन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम, स्विमसूट और इवनिंग गाउन राउंड में हिस्सा लिया, जहाँ हर बार उनका एक अलग और हटकर अंदाज देखने को मिला। भारतीय फैंस उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार ताज भारत के नाम होगा।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 विजेता काजिया लिज मेजो प्यूर्टो रिको में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट दुनिया भर की सुंदरियों के बीच अपनी खूबसूरती और टैलेंट साबित करने का एक बड़ा मंच है।

इवनिंग गाउन में 'सोने की चिड़िया' वाला जलवा

इवनिंग गाउन राउंड में काजिया ने गोल्डन कलर का एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस गाउन का मरमेड सिल्हूट उनके लुक को काफी खास बना रहा था। खास बात यह थी कि गाउन के नीचे के हिस्से में गोल्डन से ब्लू कलर का ओम्ब्रे इफेक्ट दिया गया था, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। वियतनाम की डिजाइनर Nhà Môt ने इस आउटफिट को तैयार किया था, जिसमें बारीक गोल्डन कढ़ाई और बीड्स का इस्तेमाल किया गया था। गाउन के कंधों से आगे तक फैला स्कल्प्चरल नेकपीस पूरे लुक को एक रॉयल टच दे रहा था।

इस आउटफिट की डिटेल्स शेयर करते हुए काजिया ने बताया कि यह गोल्डन गाउन भारत की वीरता और 'सोने की चिड़िया' वाली पहचान से प्रेरित है, जो देश की ताकत, खूबसूरती और हिम्मत को दर्शाता है। गाउन में नीले रंग का इस्तेमाल भारतीय विरासत और केरल को सम्मान देने के लिए किया गया है। सच कहें तो, यह रॉयल लुक वाकई में डंका बजाने वाला था।

इलेक्ट्रिक ब्लू स्विमसूट और 'हिप्नोटिका' वॉक

नेशनल कॉस्ट्यूम के बाद जब स्विमसूट राउंड की बारी आई, तो काजिया ने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के टू-पीस आउटफिट में एंट्री मारी। उनका अंदाज इतना स्टनिंग था कि लोग देखते रह गए। इस राउंड में उनकी वॉक काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट थी, जिसे 'हिप्नोटिका' नाम दिया गया था। अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल से उन्होंने रनवे पर आग लगा दी।

उनकी इस परफॉर्मेंस की तारीफ उनके रनवे कोच अर्निश इम्पिशा डाइमरी ने भी की। कोच ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिरी समय में हुए बदलावों और बड़े स्टेज के बावजूद काजिया ने हर पल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी इस कॉन्फिडेंट वॉक के दीवाने नजर आए।

नेशनल कॉस्ट्यूम: केरल की संस्कृति और लैटिन अमेरिका का मेल

नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में काजिया ने केरल की रंगीन संस्कृति और समृद्ध विरासत से प्रेरित आउटफिट पहना। इस कॉस्ट्यूम को तैयार करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बेहतरीन फैब्रिक जुटाए गए थे। काजिया के लिए यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और विरासत का जश्न था। इसके जरिए वह केरल और लैटिन अमेरिकी संस्कृति के बीच के खूबसूरत जुड़ाव को दुनिया को दिखाना चाहती थीं।

इस खास कॉस्ट्यूम को हाउस ऑफ सिद्धांत ने डिजाइन किया था। इसमें प्यूर्टो रिको के चटख रंगों को भी शामिल किया गया ताकि भारत और मेजबान देश की संस्कृतियों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखे। डिजाइनर के मुताबिक, इस ड्रेस को तैयार करने के लिए टीम के पास सिर्फ पांच दिन का समय था। आमतौर पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स में कई हफ्ते लगते हैं, लेकिन 16 लोगों की टीम ने करीब 80 मैन-डेज की मेहनत लगाकर इसे समय पर पूरा किया।

115 कंटेस्टेंट्स के बीच ताज की जंग

मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने के लिए काजिया का मुकाबला दुनिया भर की 115 खूबसूरत कंटेस्टेंट्स से है। इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हर प्रतिभागी अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। काजिया भी अपने शानदार प्रदर्शन से जजों और दर्शकों का दिल जीतने में जुटी हैं। अब सबकी निगाहें फिनाले पर हैं। बस अब ये देखना है कि क्या काजिया इन सभी को पीछे छोड़कर भारत के लिए ताज जीत पाती हैं या नहीं।

क्या लगता है, इस बार का ताज इंडिया आएगा?