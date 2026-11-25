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टीवी की दुनिया के पावर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता अक्सर अपनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री से सबका ध्यान खींच लेते हैं. 'रामायण' में लक्ष्मण के रोल से घर-घर पहचान बनाने वाले रवि स्क्रीन पर हों या ऑफ-स्क्रीन, अपनी पत्नी सरगुन के साथ उनकी बॉन्डिंग हमेशा फैंस का दिल जीत लेती है.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है! दोनों की मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इनका रोमांटिक अंदाज़ देख फैंस तो जैसे फिदा ही हो गए हैं. सरगुन कभी रवि की आँखों में खोई मुस्कुरा रही हैं, तो कभी रवि उन्हें प्यार से बांहों में भरकर गाल पर किस करते दिख रहे हैं. लेकिन इन तस्वीरों में सबसे ज़्यादा जिसने लाइमलाइट लूटी है, वो है सरगुन का ग्रीन एथनिक लुक. क्या कहें, बिल्कुल 'किलर' लग रही हैं!

सरगुन ने इस खास मौके के लिए @vazaneh_ ब्रांड का ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट चुना है. उनका कुर्ता स्लीक स्ट्रैप्स वाला है, जिस पर बारीक और चमकदार एम्ब्रॉयडरी की गई है – मेहंदी फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस! मैचिंग बॉटम के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत एलिगेंट लग रहा है, और बॉटम के निचले हिस्से पर दी गई फ्रिंज डिटेलिंग तो उनके आउटफिट को एक मॉडर्न और हटकर टच दे रही है. साथ में मैचिंग शीयर ग्रीन दुपट्टा भी उन्होंने हाथों के आसपास बेहद खूबसूरती से स्टाइल किया है, जो उनके पूरे लुक में ग्रेस जोड़ रहा है. और हाँ, ग्रीन का ये शेड मेहंदी फंक्शन की वाइब्स के साथ खूब जम रहा है.

एक्सेसरीज़ की बात करें तो सरगुन ने हैवी स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं. हाथों में ब्रेसलेट, कंगन और रिंग्स उनके एथनिक लुक को पूरा कर रहे हैं, वहीं गोल्डन क्लच ने ग्रीन आउटफिट के साथ एक खूबसूरत कंट्रास्ट बना दिया है. मेकअप को उन्होंने सॉफ्ट और ग्लैमरस रखा है, खुले वेवी बाल, हल्का शाइनी मेकअप और माथे पर छोटी सी बिंदी उनके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रही है. कुल मिलाकर, उनका लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मिक्स है.

उधर, रवि दुबे भी अपनी पत्नी के साथ मैचिंग-मैचिंग कर के काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. उन्होंने डार्क मरून यानी वाइन शेड का कुर्ता पहना है, जिस पर छोटे-छोटे लाइट कलर के पैटर्न बने हैं. कुर्ते का गहरा रंग सरगुन के ग्रीन आउटफिट के साथ एक शानदार कलर कॉम्बिनेशन बना रहा है. रवि ने अपने लुक को डार्क सनग्लासेस के साथ एक कूल टच दिया है, और सेट हेयरस्टाइल और ट्रिम बियर्ड-मूंछ में वो काफी डैशिंग लग रहे हैं. मतलब, ये दोनों एक साथ दिखते हैं तो अपनी अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट बना देते हैं.

तस्वीरों में रवि और सरगुन की बॉन्डिंग देखने लायक है. दोनों एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और खुलकर प्यार जता रहे हैं. एक फोटो में सरगुन प्यार से रवि की ठोड़ी थामे दिखती हैं, तो दूसरी में दोनों एक-दूसरे की आँखों में खोए हुए हैं. पर सबसे प्यारा पल तो वो है, जब रवि अपनी पत्नी को बांहों में लेकर उनके गाल पर किस करते हैं. अब बताओ, ये दोनों ऐसे 'कपल्स गोल' देते रहेंगे तो बाकियों का क्या होगा?