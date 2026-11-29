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साहित्य आजतक के तीसरे दिन बॉलीवुड के Gen-Z स्टार्स मिहिर आहूजा और एक्ट्रेस दलाई ने अपने करियर ग्राफ, संघर्ष और शुरुआती दिनों के दिलचस्प किस्से साझा किए।

साहित्य आजतक के मंच पर दोनों ने अपनी अब तक की जर्नी के बारे में बात की।

जमशेदपुर से बॉलीवुड तक का सफर

जमशेदपुर से निकले मिहिर आहूजा के परिवार में कोई भी एक्टिंग फील्ड से नहीं जुड़ा है। मिहिर ने बताया कि उनके घर में सभी ने एमबीए किया है और उनके पेरेंट्स को भी यही लगा था कि वह भी यही रास्ता चुनेंगे। लेकिन मिहिर का झुकाव शुरू से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ था, क्योंकि उनकी फैमिली में किसी ने भी कभी स्टेज परफॉर्म नहीं किया था।

एक्टिंग की इस शुरुआत का पूरा क्रेडिट मिहिर अपनी मां को देते हैं। बचपन में उनकी मां ने उन्हें हर तरह की क्लासेस जॉइन करवाईं, जो उस समय करियर से ज्यादा एक हॉबी थी। इसी दौरान मिहिर को डांस का शौक लगा और उन्होंने स्कूल में एक डांस ग्रुप के साथ शुरुआत की। इतना ही नहीं, 15-16 साल की उम्र में वह बीट बॉक्सिंग भी करते थे। हालांकि, उन्हें महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक डांसर या सिंगर बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि एक एक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि एक एक्टर में हर तरह का टैलेंट होना चाहिए। घर में सबकी मिमिक्री करना और लोगों को खुश देखना उनके लिए एक्टिंग की दिशा में बढ़ने की बड़ी प्रेरणा बना।

दिग्गजों से सीखी 'फर्स्ट डे' वाली बात

विराट कोहली के साथ विज्ञापन और अमिताभ बच्चन व अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके मिहिर ने सीनियर स्टार्स की एक खास खूबी नोटिस की। मिहिर के मुताबिक, इन दिग्गजों में एक बात कॉमन है कि वे हर दिन को अपना पहला दिन समझते हैं, जैसे आज ही उनका जन्म हुआ हो।

उन्होंने बताया कि अनुपम खेर सेट पर बच्चों की तरह सीखते हैं, जिससे उन्हें यह समझ आया कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। अनुपम खेर ने 500 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी ग्रो करना नहीं छोड़ा है। वहीं, आमिर खान अभी भी एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करते हैं।

स्कूल की छुट्टी और 'ओशियन' नाम का राज

एक्ट्रेस दलाई की कहानी थोड़ी अलग और मजेदार है। फिल्म 'आजा नचले' में उन्होंने माधुरी दीक्षित की बेटी का किरदार निभाया था। जब उनसे पूछा गया कि उनकी मां ने उन्हें एक्टिंग के लिए कैसे प्रेरित किया, तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक्टिंग की वजह से उन्हें तीन महीने तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, उन्होंने तुरंत हामी भर दी और इस तरह उनकी जर्नी शुरू हुई।

अपने नाम के पीछे का राज खोलते हुए दलाई ने बताया कि 'दलाई' का अर्थ 'ओशियन' यानी महासागर होता है। उनकी मां को यह मतलब बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने यह नाम रखा।

सोशल मीडिया और स्किल्स की जंग

सोशल मीडिया की अहमियत पर बात करते हुए मिहिर ने कहा कि उन्होंने साल 2017 में शुरुआत की थी, तब इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था। उन्होंने अपना अकाउंट साल 2018 में बनाया। मिहिर का मानना है कि उन्हें कभी इंस्टाग्राम की जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उन्हें काम उनकी एक्टिंग और स्किल्स की वजह से मिला। हालांकि, वह यह भी मानते हैं कि कोविड के बाद सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया है और आज के दौर में हर चीज वहीं है, इसलिए अब यह जरूरी हो गया है।

बस अब देखना यह है कि स्किल्स और सोशल मीडिया की इस रेस में कौन बाजी मारता है!