जब एक फ़ैशन शो और लाइव कॉन्सर्ट एक साथ मंच पर आते हैं, तो क्या होता है? इसी का नाम है MadWalk, जिसे MAD TV ने 2011 में एथेंस में बनाया था। सोमवार, 23 नवंबर 2026 को यह अपने 16वें संस्करण के साथ लौटा।

इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनोखा है: हर फ़ैशन डिज़ाइनर को एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के साथ जोड़ा जाता है। जब रैंप पर कलेक्शन पेश किया जाता है, ठीक उसी समय उसी स्टेज पर वह आर्टिस्ट लाइव परफॉर्म करता है। हर जोड़ी सिर्फ इसी एक रात के लिए तैयार की जाती है, जिसमें ऐसे नए अरेंजमेंट्स, मैशअप्स और कवर्स पेश किए जाते हैं जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे।

आज MadWalk ग्रीस की फ़ैशन और म्यूज़िक की सबसे बड़ी रात बन चुका है: एथेंस का Tae Kwon Do इंडोर एरिना पूरी तरह सोल्ड-आउट रहा, इसका एक नेशनल टीवी स्पेशल है, और 3,500 से अधिक एंट्रीज़ के साथ एक ओपन मॉडल कास्टिंग आयोजित की गई।

इस साल की थीम «We are all made of stars» थी।

इस रात के प्रमुख आकर्षणों में से एक थी LEGO Daisy Dress: यह एक कॉउचर ड्रेस थी जिसे 12,000 LEGO पीस और हाथ से एक-एक करके लगाए गए 790 फूलों से बनाया गया था। डिज़ाइनर Nora Sarman और LEGO Certified Professional Balázs Doczy द्वारा तैयार की गई इस ड्रेस को ग्रीस में सिर्फ MadWalk पर पेश किया गया, जिसे शाम की होस्ट Vicky Kaya ने पहना था।

Old Hollywood ग्लैमर का नज़ारा तब देखने को मिला जब सिंगर LILA ने Celia Kritharioti के फ्रिंज, फेदर्स और ऑर्गेना रोसेट वाले कलेक्शन के लिए Beyoncé के गानों को Adriano Celentano के «Prisencolinensinainciusol» के साथ लाइव मैशअप में प्रस्तुत किया।

कॉन्फेटी की बारिश के नीचे एरिना के खो जाने से पहले, इसका शानदार फिनाले Eurovision स्टार Eleni Foureira के नाम रहा।

MadWalk. जहाँ फ़ैशन और म्यूज़िक मिलते हैं।