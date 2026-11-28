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माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग और डांस के साथ-साथ जानवरों के प्रति प्यार के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने मराठी रियलिटी शो 'कौन होणार करोड़पति' में बातचीत के दौरान अपने पेट्स के बारे में ढेर सारी बातें शेयर कीं। जब एक कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जानवर पसंद हैं, तो अभिनेत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें जानवर बहुत पसंद हैं। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पालतू डॉग्स का जिक्र किया।

माधुरी ने बताया, "मेरे पास दो डॉग्स हैं. एक इंडी है और एक छोटी कोको है. वह पूडल नस्ल की है." माधुरी ने खास तौर पर इंडी डॉग्स की तारीफ की और बताया कि ये काफी समझदार और बुद्धिमान होते हैं। उन्हें घर के लोगों की आदतों और रोजमर्रा की दिनचर्या की भी अच्छी समझ होती है। एक्ट्रेस के मुताबिक, उनके घर के दोनों डॉग्स को पूरा रूटीन पता है और वे छोटी-छोटी बातों को समझते हुए आसपास की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देते हैं।

इंडी डॉग्स की खासियत और कीमत

इंडी डॉग्स सिर्फ अपनी समझदारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सेहत के लिए भी मशहूर हैं। इंडियन पैरियाह डॉग्स में दूसरी नस्लों के मुकाबले जेनेटिक डिजीज का खतरा कम माना जाता है। इनकी औसत उम्र करीब 12 से 16 साल हो सकती है। साथ ही, इनकी ग्रूमिंग और बालों की देखभाल पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, जो इन्हें एक बेहतरीन पालतू विकल्प बनाता है।

अगर कीमत की बात करें, तो भारत में इंडी डॉग को अडॉप्ट करना फ्री होता है और इन्हें शेल्टर होम से बिना किसी कीमत के लाया जा सकता है, हालांकि वैक्सीनेशन और देखभाल का खर्च देना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई इन्हें ब्रीडर से खरीदना चाहे, तो इनकी कीमत करीब 2,000 से 15,000 रुपये तक हो सकती है।

पूडल डॉग्स का दिमाग और दाम

माधुरी के पास जो दूसरा डॉग है, उसका नाम कोको है और वह पूडल नस्ल की है। पूडल को दुनिया की सबसे बुद्धिमान डॉग ब्रीड्स में गिना जाता है क्योंकि ये नई चीजें और कमांड्स बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इनका स्वभाव भी काफी मिलनसार होता है। सही देखभाल और डाइट के साथ पूडल करीब 10 से 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं।

भारत में शुद्ध नस्ल के पूडल पिल्ले की कीमत 40,000 रुपये से 1.80 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह दाम साइज, ब्लडलाइन, शहर और केनेल क्लब ऑफ इंडिया (KCI) रजिस्ट्रेशन जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। टॉय पूडल की कीमत करीब 45,000 से 1.80 लाख रुपये और स्टैंडर्ड पूडल की कीमत 85,000 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है। वहीं, गोल्डन डूडल की कीमत 75,000 से 2.75 लाख रुपये तक जा सकती है।

तो बताओ, आपको क्या लगता है, स्मार्टनेस के मामले में इंडी डॉग्स वाकई पूडल को टक्कर देते हैं या नहीं?