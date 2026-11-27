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इमेजिन कीजिए आप लंदन की मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक आपको अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आना है। अब या तो आप अपनी क्लासेज छोड़ दें या फिर कुछ ऐसा करें कि किसी को कानो-कान खबर न हो। कोयल पुरी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने टीचर्स को बिना बताए छुट्टियों से एक हफ्ते पहले ही लंदन से निकलकर भारत का रुख किया और अपनी पहली फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। कमाल की बात ये है कि उन्होंने अपना शेड्यूल इतनी चतुराई से मैनेज किया कि उनकी एक भी रेगुलर क्लास मिस नहीं हुई और किसी को पता भी नहीं चला कि वो भारत जा चुकी थीं।

ये फिल्म थी 'एवरीबडी सेज़ आई एम फाइन!', जिसे राहुल बोस ने डायरेक्ट किया था। राहुल और कोयल पहले से अच्छे दोस्त थे और साथ काम भी कर चुके थे। असल में, राहुल ने इस फिल्म का फीमेल लीड किरदार (निकिता/निक्की) कोयल की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर ही लिखा था। जब कोयल को ये ऑफर मिला, तो उन्होंने इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहा और इसी वजह से उन्होंने वो रिस्क लिया। साल 2001 में रिलीज हुई इस अंग्रेजी फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहाँ उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। इसी फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल और भारतीय सिनेमा में एक गंभीर एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाई।

काम का जलवा और ग्लोबल सफर

कोयल सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने 22 साल की उम्र में दूरदर्शन मेट्रो के शो 'आज की नारी' के लिए राइटर, डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया था, जिसे चैनल ने मान भी लिया था। वो अपने मशहूर टॉक शो 'ऑन द काउच विद कोयल' से काफी फेमस हुईं। उन्होंने टोक्यो में रहने के दौरान जापान के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले वीडियो में भी काम किया। फिलहाल वो पेरिस में अपनी प्रोडक्शन कंपनी '185 कैरेट फिल्म्स' चलाती हैं।

सिनेमा के अलावा उन्होंने साहित्य और थिएटर में भी अपनी जगह बनाई है। उन्होंने अपना पहला नाटक 'ममीज डेड, लॉन्ग लिव ममी!' लिखा, जिसके पेरिस के सभी शो हाउसफुल रहे। साथ ही वो नॉवेल भी लिख चुकी हैं। फिल्मों की बात करें तो 'रॉक ऑन!!' (2008) में देविका, 'द ज़ोया फैक्टर' (2019) में मोनिका और 'द आर्चीज़' (2023) में एलिस कूपर जैसे किरदारों ने उन्हें काफी चर्चा में रखा। इसके अलावा उन्होंने 'रोड टू लद्दाख' (2004), 'व्हाइट नॉइज़' (2005), 'मिक्स्ड डबल्स' (2006), 'अमल' (2007) और '10ml लव' (2012) जैसी फिल्मों में भी काम किया। साल 2026 में उन्होंने पैरामाउंट+ की इंटरनेशनल सीरीज़ 'मॉबलैंड' (MobLand) में पियर्स ब्रॉसनन और हेलेन मिरेन जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर किया।

गोरे रंग के साथ स्ट्रगल

नंवबर 2026 के एक इंटरव्यू में कोयल ने एक दिलचस्प बात शेयर की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में गोरे रंग की वजह से उन्हें कई बार भारतीय किरदार नहीं मिलते, क्योंकि वहां के फिल्ममेकर्स भारतीयों को एक खास सांवले रूप में ही देखना पसंद करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि टैलेंट से ज्यादा लुक मैटर करने लगा।

वैसे 25 नवंबर 1978 को दिल्ली में जन्मी कोयल ने 25 नवंबर 2026 को अपना 48वां जन्मदिन मनाया। एक ऐसी मल्टीटैलेंटिड पर्सनैलिटी जिसने एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग—सब कुछ एक साथ मैनेज कर लिया। बस ये बता दीजिए कि क्या आप भी कभी अपनी क्लासेज बंक करके कुछ ऐसा क्रेजी कर पाए हैं?