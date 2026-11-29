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मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 के एक नए एपिसोड में एक साथ नजर आने वाले थे। नेटफ्लिक्स इंडिया के प्रोमो में कपिल शर्मा ने बताया कि इन दोनों दिग्गज अभिनेताओं को एक ही शो में लाने के लिए उन्हें दो महीने की मेहनत करनी पड़ी। इस एपिसोड में दोनों की गहरी दोस्ती और उनके बीच की मजेदार बातचीत देखने को मिली।

शो के दौरान कपिल शर्मा ने आशुतोष राणा की तारीफ करते हुए कहा कि वे अपने किरदारों में पूरी तरह डूब जाते हैं। कपिल ने मजाक में यह भी कहा कि कई लोग मानते हैं कि आशुतोष रावण को मंदोदरी से भी बेहतर जानते हैं।

बातचीत तब और मजेदार हो गई जब मनोज बाजपेयी ने आशुतोष राणा की हिंदी के प्रति दीवानगी का एक किस्सा सुनाया। मनोज ने बताया कि जब भी कोई इंसान अपनी कमजोर हिंदी के लिए माफी माँगते हुए कहता है, "सॉरी यार, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है", तो आशुतोष का रिएक्शन एकदम अलग होता है। आशुतोष तुरंत उनसे पूछते हैं, "यह लज्जित होने वाली बात है, या गर्व करने वाली बात?"

मनोज और आशुतोष की यह जोड़ी काफी पुरानी है। इन दोनों ने पहली बार 90 के दशक के मशहूर दूरदर्शन सीरियल 'स्वाभिमान' में साथ काम किया था। इसके बाद वे 'एलओसी कारगिल' और 'सोनचिड़िया' जैसी फिल्मों में भी एक साथ दिखे।

एपिसोड की अन्य खास बातें

इस एपिसोड में मनोज और आशुतोष के अलावा सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी अपने सिग्नेचर किरदारों में नजर आए। यह एपिसोड शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला था।

सीजन 5 की बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा कि हर सीजन के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मस्ती कर ली, लेकिन फिर एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है और यही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों को पूरे दिल से मनाएंगे।

इस सीजन में अब तक शाहिद कपूर और मीरा राजपूत, अजय देवगन, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, सूरज आर. बड़जात्या, आयुष्मान खुराना और शरवरी जैसे सितारे नजर आ चुके हैं।

वैसे, अगर कोई हमसे हमारी टूटी-फूटी हिंदी के लिए माफी माँगे, तो हमें भी आशुतोष राणा वाला रिएक्शन ही देना चाहिए, है ना?