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बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार को ये बात तो बखूबी पता है कि दर्शकों को कैसे बांधे रखना है और उन्हें फुल एंटरटेनमेंट का डोज कैसे देना है! चाहे वो बड़े पर्दे पर हों या किसी लाइव परफॉर्मेंस में, उनका अपना एक अलग ही स्वैग और डेयरडेविल अंदाज होता है, जिससे वो हमेशा अपने फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला एक ग्रैंड इवेंट में, जिसका नाम था 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026'. ये शानदार कार्यक्रम मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था, और अक्षय ने यहां अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से स्टेज पर सचमुच आग लगा दी. जो भी वहां मौजूद था, या अब जो उनके वीडियोज़ देख रहा है, वो अक्षय के इस जोशीले अंदाज को देखकर बस उनकी वाहवाही करता ही जा रहा है. क्या कमाल का बंदा है यार!

अब जरा परफॉर्मेंस के असली जलवे पर आते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है और हर फोन की स्क्रीन पर छाया हुआ है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी कुमार अक्षय पूरे जोश में हैं, उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है, और ये तो बस शुरुआत थी! सबसे शॉकिंग और खतरनाक स्टंट तो तब हुआ जब उनके साथ मौजूद डांसर्स ने उनकी पैंट पर ही आग लगा दी! हां, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई, उनकी पैंट पर सचमुच आग लगी थी! 'केसरी रंग' गाने पर डांस करते हुए अक्षय का जोश और जुनून देखने लायक था. उनकी आंखों में वो चिंगारी और एनर्जी किसी भी यंगस्टर को टक्कर दे सकती है. 59 साल की उम्र में भी इतनी फुर्ती, इतना गट्स और ऐसा डेयरडेविल अंदाज... इसे देखकर तो फैंस के मुंह से बस 'ओह माई गॉड' ही निकल रहा है और वो लगातार अक्षय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि खिलाड़ी कुमार कभी निराश नहीं करते!

लेकिन ये सिर्फ आग और तलवारबाजी का ही शो नहीं था, अक्षय ने अपनी आवाज का जादू भी चलाया और सबका मन मोह लिया. उन्होंने सिर्फ अपने धमाकेदार डांस मूव्स से ही नहीं, बल्कि गाना गाकर भी लोगों को इंप्रेस किया. इस खास मौके पर उन्होंने अमृता फडणवीस के साथ मिलकर एक दिल छू लेने वाला देशभक्ति गाना भी गाया. वहीं, जब अक्षय स्टेज पर अपनी ये धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, तब अमृता फडणवीस बिल्कुल सामने ही बैठी थीं. सोचो यार, उन्हें कितनी करीब से अक्षय का ये जबरदस्त जलवा देखने को मिला होगा! वाकई, ये बंदा हर बार कुछ नया कर जाता है!

ये बात तो हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार कोई नौसिखिए नहीं हैं जब बात स्टंट्स की आती है. उनका करियर ही ऐसे खतरनाक स्टंट्स से भरा पड़ा है. उन्होंने पहले भी कई मौकों पर लाइव परफॉर्मेंस में आग से जुड़े ऐसे खतरनाक स्टंट्स किए हैं, जो लोगों को सांसें थामने पर मजबूर कर देते हैं. और फिल्मों में तो वो अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद ही करते हैं, डुप्लीकेट का काम ही खत्म कर देते हैं! 59 साल की उम्र में भी उनका ये स्वैग, उनकी ये हिम्मत और ये 'डेयरडेविल' अंदाज... सच कहूं तो ये देखते ही बनता है. ऐसे जोश और पैशन के लिए तो सिर्फ सलाम बनता है. तो बताओ यार, क्या आप भी अक्षय के इस खतरनाक स्टंट को देखकर चौंक गए या आपको भी लग रहा है कि 'खिलाड़ी' तो आखिर 'खिलाड़ी' ही होता है, चाहे उम्र कोई भी हो?