मनोरंजन

टीवी एक्टर कुशाल टंडन, जिन्हें हम अमेजन प्राइम के रियलिटी शो 'अलायंस' में देख चुके हैं, एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पेरेंट्स की 50वीं सालगिरह के कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर किए हैं, जो देखकर सब हैरान रह गए हैं.

सिर्फ 50वीं सालगिरह नहीं, बल्कि इस कपल ने अपनी शादी की गोल्डन जुबली को खास अंदाज़ में सेलिब्रेट करने के लिए एक बार फिर से शादी रचा ली है! जी हां, कुशाल के मम्मी-पापा ने दोबारा सात फेरे लिए और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया. उनके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में कुशाल भी शामिल हुए, और अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें-वीडियोज़ आग की तरह फैल रहे हैं.

कुशाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पेरेंट्स की दूसरी शादी की तस्वीरें और वीडियोज़ पोस्ट किए हैं. इन वीडियोज़ में उनके पेरेंट्स शादी की रस्में निभाते दिख रहे हैं — कहीं एक-दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं तो कहीं सात फेरे लेते हुए. अपने माता-पिता के इस खास दिन पर कुशाल भी फूले नहीं समा रहे थे.

उन्होंने इन तस्वीरों के साथ एक लंबा नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात शेयर की है. कुशाल ने लिखा, "50 साल का साथ, 50 साल का प्यार, हंसी-खुशी, वादे, त्याग और हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ निभाना." उन्होंने आगे लिखा कि मम्मी-पापा को शादी की 50वीं सालगिरह मनाते और हर रस्म को दोबारा होते देखना उनके लिए किसी जादू से कम नहीं है. फेरों से लेकर बाकी सभी परंपराओं को फिर से निभाना उनके लिए एक बेहद खास एहसास था. कुशाल को लगता है कि वो उन खुशनसीब लोगों में से हैं, जिन्होंने सच्चा प्यार एक दिन या एक साल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी तक इतने करीब से देखा है.

लोग अक्सर कुशाल से पूछते हैं कि उन्हें प्यार पर इतना भरोसा क्यों है. इसकी वजह उनके मम्मी-पापा ही हैं. उन्होंने लिखा कि उन्होंने माता-पिता को एक-दूसरे से प्यार करते देखा है और उनसे सीखा है कि किसी के साथ पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाना और जिंदगी के हर पड़ाव पर एक-दूसरे को चुनते रहना कितना जरूरी है. कुशाल की प्यार को लेकर सोच इन्हीं दोनों से बनी है. उन्होंने उन्हें सिखाया है कि प्यार सिर्फ बड़े-बड़े वादों या खूबसूरत पलों का नाम नहीं, बल्कि इसमें धैर्य, दोस्ती, सम्मान, एक-दूसरे को माफ करना और कभी हार न मानना भी शामिल है. इतनी ही नहीं, कुशाल ने तो ये भी लिख दिया है कि अगर उन्हें अपने पेरेंट्स जैसा प्यार मिला, तो वो भी शादी ज़रूर करेंगे. यार, ये तो नए कपल्स के लिए प्योर रिलेशनशिप गोल्स हैं!