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दावा किया जा रहा है कि ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म 'कृष 4' इस बार बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बल्कि सीधा चांद पर उतरने की तैयारी में है! खबरें हैं कि फिल्म के मेकर्स, खास VFX आर्टिस्ट नमित मल्होत्रा से बातचीत कर रहे हैं। अगर ये खबर पक्की होती है, तो 'कृष 4' के विजुअल्स और तकनीकी स्तर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर का होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नमित मल्होत्रा बड़े बजट की फिल्मों और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो ऑस्कर विजेता VFX स्टूडियो DNEG के CEO भी हैं। यार, वही DNEG जिसने ऋतिक की फिल्म 'फाइटर' में भी विजुअल इफेक्ट्स का काम किया था। तो अब सोचिए, जब एक सुपरहीरो खुद अपनी फिल्म में इतने बड़े जादूगर को लेकर आएगा, तो स्क्रीन पर क्या आग लगेगी!

रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि 'कृष 4' का बजट करीब 700 से 800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है! मतलब, इतने पैसे में तो लगता है कृष के लिए अलग से एक पूरी गैलेक्सी खरीद ली जाएगी, या फिर वो सीधे जुपिटर पर जाकर अपना नया बेस बना लेंगे! हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस भारी-भरकम बजट पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगाई है,

कहानी को लेकर भी खूब गॉसिप चल रही है। सुनने में आ रहा है कि इस बार 'कृष 4' में मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं। मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल की खबरें सुनकर तो दिमाग ही चकरा रहा है। इसका मतलब, एक नहीं, बल्कि कई ऋतिक अलग-अलग यूनिवर्स में दुश्मनों को धूल चटाते दिखेंगे? या फिर फ्यूचर और पास्ट में जाकर कुछ ऐसे राज़ खोलेंगे जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं? अभी तक कहानी या किरदारों को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, पर ये कॉन्सेप्ट ही फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए काफी हैं।

और हां, इस बार ऋतिक रोशन सिर्फ सुपरहीरो का रोल ही नहीं निभाएंगे, बल्कि फिल्म को डायरेक्ट भी वही करेंगे! उनके पिता राकेश रोशन, जिन्होंने पिछली सभी कृष फिल्में डायरेक्ट की थीं, उन्होंने पहले ही इसकी जानकारी दी थी कि फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी ऋतिक संभालेंगे। अब सोचिए, एक एक्टर जो खुद सुपरहीरो है, वही अपनी कहानी को पर्दे पर कैसे उतारेगा, ये देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होगा!

फिलहाल नमित मल्होत्रा के 'कृष 4' से जुड़ने पर ऋतिक या राकेश रोशन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक मेकर्स खुद इस बड़े राज से पर्दा नहीं उठाते, तब तक हम सिर्फ इन धांसू खबरों पर गॉसिप ही कर सकते हैं! पर सच कहें तो, 700 करोड़ का बजट, मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल और ऋतिक की डायरेक्शन – ये सुनकर ही 'कृष 4' का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है, बॉस! क्या आप तैयार हैं इस बार के कृष-ब्रह्मांड के लिए?