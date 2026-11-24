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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है! रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में 1600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी कमाल से कम नहीं। वहीं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म 950 करोड़ का आंकड़ा पार करने की कगार पर थी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि 'रामायण' ने कर्नाटक में वो कर दिखाया है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी!

कर्नाटक में 'रामायण' बनी गेम चेंजर!

आप सोच रहे होंगे कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ? अरे भई, 'रामायण' ने वहां एक नॉन-कन्नड़ फिल्म के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया है! इसने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में ही कर्नाटक से 163.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ये तो गेम चेंजर वाली बात हो गई! इस धमाकेदार कमाई के साथ 'रामायण' अब कर्नाटक में नॉन-कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर है। देखिए जरा, इस लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में अब 'रामायण' के नीचे आ गई हैं:

रामायण- 163.50 करोड़ (18 दिन)

धुरंधर 2- 141.50 करोड़

बाहुबली 2- 129 करोड़

पुष्पा 2- 98.41 करोड़

आरआरआर- 76.03 करोड़

अन्य राज्यों में भी 'रामायण' का जलवा बरकरार

सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, 'रामायण' ने भारत के बाकी राज्यों में भी जमकर कमाई की है। फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1126.50 करोड़ रुपये हो चुका है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 81.70 करोड़, तमिलनाडु में 60.85 करोड़ और केरल में 68.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। बाकी भारत से इसने 751.90 करोड़ रुपये का धुआंधार बिजनेस किया है।

अगर फिल्म के 18वें दिन की कमाई की बात करें तो नेट कलेक्शन 35.60 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 42.50 करोड़ रुपये रहा। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1.75 करोड़, तमिलनाडु से 2.90 करोड़, कर्नाटक से 5.75 करोड़ और केरल से 4.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। बाकी जगहों से फिल्म ने 27.60 करोड़ रुपये कमाए।

क्या 'केजीएफ चैप्टर 2' का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी 'रामायण'?

'रामायण' की कमाई की रफ्तार को देखकर अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है। 'केजीएफ चैप्टर 2' ने कर्नाटक में 182.96 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। अब देखना ये होगा कि क्या नितेश तिवारी की 'रामायण' इस बड़े रिकॉर्ड को भी अपनी झोली में डाल पाती है या नहीं। भई, जब रामायण का जादू चल रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है!