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करीना कपूर खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरों की एक सीरीज शेयर करके फैंस को यादों के सफर पर ले गया है। इन फोटोज में कपूर खानदान की कई पीढ़ियों की झलक देखने को मिली है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बचपन की तस्वीरों से लेकर उनके बेटे तैमूर की प्यारी झलक भी शामिल है।

करीना की शेयर की गई तस्वीरों की पहली स्लाइड में वह अपने सिग्नेचर अंदाज में पाउट बनाकर पोज दे रही हैं। वहीं, उनके छोटे बेटे जेह गिटार की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में करीना अपने बड़े बेटे तैमूर और बहन करिश्मा के साथ दिखी हैं, जबकि एक दूसरी तस्वीर में सैफ अली खान और जेह टेबल टेनिस खेल रहे हैं।

फैमिली बॉन्डिंग और पुरानी यादें

इन तस्वीरों में करीना के माता-पिता, रणधीर कपूर और बबीता कपूर भी साथ नजर आ रहे हैं। एक खास तस्वीर में जेह अपनी दादी शर्मिला टैगोर के साथ समय बिताते दिख रहे हैं। इसके अलावा, करीना ने एक पुरानी यादगार फोटो भी शेयर की है जिसमें उनके पिता रणधीर कपूर, चाचा ऋषि कपूर, बुआ और कपूर परिवार के अन्य सदस्य दिखाई दे रहे हैं। एक और फोटो में करीना अपनी बहन करिश्मा और पिता रणधीर कपूर के साथ नजर आ रही हैं।

सैफ और बच्चों के साथ खास पल

करीना अक्सर अपने पति सैफ और बेटों के साथ अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में अपने ग्रीस वेकेशन की तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिनमें वह सैफ, तैमूर और जेह के साथ समुद्र किनारे मस्ती करते और सुकून भरे पल बिताते नजर आए थे। बता दें कि करीना और सैफ की शादी 2012 में हुई थी। उनका पहला बेटा तैमूर 2016 में और जेह अली खान 2021 में इस दुनिया में आए।

वैसे तो करीना की ग्लैमरस लाइफ हम सब देखते रहते हैं, पर ये 'विंटेज' वाइब वाली तस्वीरें सच में दिल जीत लेने वाली हैं। आपको क्या लगता है, जेह गिटार पर क्या बजा रहे होंगे?