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कोरियोग्राफर और एक्टर प्रभुदेवा इन दिनों कनाडा में हैं, जहां उन्होंने अपनी पुरानी को-स्टार और करीबी दोस्त रंभा से मुलाकात की। रंभा ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें दोनों पुराने दोस्त एक-दूसरे के साथ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।

रंभा ने अपने घर के गार्डन से कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह प्रभुदेवा के साथ पोज देती दिख रही हैं। एक फोटो में दोनों साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रभुदेवा रंभा के पति और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, "प्रभु मास्टर हमारे साथ हैं। उनके और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां।"

रंभा ने इस पोस्ट में फैमिली टाइम और दोस्तों से मुलाकात से जुड़े हैशटैग भी इस्तेमाल किए। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि पुरानी दोस्ती अब भी उतनी ही गहरी है। वैसे भी प्रभुदेवा और रंभा की बॉन्डिंग काफी पुरानी है और दोनों ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ काम किया है। उनकी यह जोड़ी 'काधला काधला' और 'वीआईपी' जैसी फिल्मों में नजर आई थी।

90 के दशक में इन दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और डांस परफॉर्मेंस को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, जिसकी वजह से फैंस ने इस जोड़ी को काफी प्यार दिया। रंभा खुद 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। उन्होंने दो दशक से ज्यादा लंबे करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में अपनी पहचान बनाई।

रंभा ने साल 2010 में कनाडा के बिजनेसमैन इंद्रकुमार पथमनाथन से शादी की। शादी के बाद वह टोरंटो शिफ्ट हो गईं और धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली ताकि अपने परिवार पर ध्यान दे सकें। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है। प्रभुदेवा के उनके घर पहुंचने पर पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हुईं।

वैसे रंभा और प्रभुदेवा का यह रीयूनियन काफी क्यूट है, पर क्या आपको भी लगता है कि 90s की उन फिल्मों वाला जादू आज के दौर में गायब है?