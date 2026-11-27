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पुराने गानों का क्रेज कभी खत्म नहीं होता और इसका सबसे बड़ा सबूत है गाना ‘मेरे दिल में आज क्या है'। किशोर कुमार की जादुई आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिल को छू लेने वाले संगीत से सजा यह गाना पिछले 53 वर्षों से लगातार अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे हुए है। यह सुपरहिट गाना 27 अप्रैल 1973 को रिलीज हुई हिंदी फिल्म ‘दाग’ का हिस्सा था।

इस कालजयी गीत को पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। पांच दशक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी लोग इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। 70 के दशक में जिस तरह से इस गाने ने रेडियो पर धमाल मचाया था, ठीक वैसे ही अब यह यूट्यूब पर छाया हुआ है। संगीत प्रेमियों के लिए यह गाना आज भी एक ऐसी धुन है जिसे सुनकर उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है।

इस सदाबहार गाने की एक और खास बात यह है कि इसके बोल मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। जब भी कोई इस गाने को सुनता है, तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अदाकारी के साथ-साथ पुराने दौर की यादें ताजा हो जाती हैं। यही वजह है कि यह गाना 70 के दशक से लेकर अब तक हिंदी संगीत प्रेमियों की फेवरेट प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है।

सच कहूं तो आज के शोर-शराबे वाले गानों के बीच किशोर दा की आवाज का यह जादू वाकई कमाल है। पुराने गानों की बात ही अलग होती है, है ना?