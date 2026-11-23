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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को संगरूर के एक वकील ने लीगल नोटिस भेजा है। वकील का कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के एक एपिसोड में पंजाब को बदनाम करने वाला सवाल पूछा गया है। वकील ने साफ कहा कि KBC एक सामान्य ज्ञान का क्विज शो है, लेकिन जिस सवाल की बात हो रही है, उसका सामान्य ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी मांग है कि अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी उस वीडियो को तुरंत हटाएँ और बिना शर्त माफी माँगें। वकील ने यह भी कहा कि अगर यह वीडियो AI से बनाया गया है, तो भी इसका जवाब अमिताभ बच्चन से ही मिलेगा।

क्या है पूरा मामला?

जिस वीडियो को लेकर यह पूरा ड्रामा शुरू हुआ है, वह करीब दो मिनट का है। इस क्लिप में अमिताभ बच्चन एक कंटेस्टेंट से 12.50 लाख रुपये के लिए 12वां सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं। सवाल था, "हाल ही में इनमें से किस राज्य में अपराधी थानों में बम ब्लास्ट करने से नहीं डर रहे?" ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और पंजाब दिए गए थे। कंटेस्टेंट ने 50:50 की हेल्पलाइन ली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और बंगाल ऑप्शन से हट गए। आखिर में अमिताभ बच्चन ने इस सवाल का सही जवाब पंजाब बताया। अरे यार, ये कैसा सवाल है? लगता है KBC अब क्राइम रिपोर्टिंग भी करेगा!

वायरल वीडियो और असली एपिसोड में क्या है अंतर?

पर रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो AI से बनाया गया है और अमिताभ बच्चन ने ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं। आजकल ये AI भी ना, क्या-क्या दिखा देता है! 'असली' और 'नकली' में फर्क करना मुश्किल हो गया है।

एक नया दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KBC इंडिया पर डॉ. सुमित सेन वाला एक एपिसोड करीब तीन साल पहले अपलोड हुआ था। उस एपिसोड में अमिताभ बच्चन और प्रतिभागी डॉ. सुमित सेन ने वही कपड़े पहने थे जो वायरल वीडियो में दिख रहे हैं। उस असली एपिसोड में भी डॉ. सुमित सेन से 12वां सवाल 6.40 लाख से 12.50 लाख रुपये के लिए पूछा गया था।

लेकिन उस असली एपिसोड में 12वां सवाल था, "इनमें से किस कलाकार का जन्म बुडापेस्ट में हुआ था, जिनकी मां हंगेरियन और पिता भारतीय थे?" डॉ. सुमित सेन ने इस सवाल का गलत जवाब दिया था और उन्हें 6.40 लाख रुपये की जगह 3.20 लाख रुपये ही मिले थे। वायरल क्लिप में भी प्रतिभागी डॉ. सुमित सेन ही हैं, और उनसे पंजाब वाला 12वां सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब उन्होंने गलत दिया। तो मतलब ये है कि वायरल क्लिप एपिसोड का वीडियो क्लिप तो है, लेकिन उसमें सवाल बदल दिया गया है।