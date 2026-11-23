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पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने कुछ दिनों पहले अपनी ब्लड कैंसर (मल्टीपल मायलोमा) से लड़ाई का खुलासा करके सबको हैरान कर दिया. पिछले हफ्ते 17 नवंबर को कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि वो करीब एक साल तक इस गंभीर बीमारी से जूझते हुए बिस्तर पर रहे और ज़िंदगी-मौत के बीच संघर्ष करते रहे.

शफकत ने बताया कि बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने कुछ दोस्तों से भी ये बात छिपाकर रखी थी क्योंकि उनका पूरा ध्यान इलाज और सेहत संभालने पर था. उस बुरे दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे साथ एक बहुत बुरा दौर आया था. इसने मुझे, मेरे परिवार, दोस्तों और फैंस को हिलाकर रख दिया था." उन्होंने यह भी बताया कि बीमारी की गंभीरता इतनी थी कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा.

एक साल बिस्तर पर, अब स्टेज पर वापसी

शफकत अमानत अली के मुताबिक, उन्हें मल्टीपल मायलोमा का पता शुरुआती दौर में चल गया था, जिससे सही समय पर इलाज शुरू हो सका. उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली और आखिरकार कराची में उन्हें सही इलाज मिला. बीमारी और इलाज की वजह से उन्हें पूरे एक साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. वो अभी भी स्टेम सेल थेरेपी से गुजरने वाले हैं और तब तक मेंटेनेंस थेरेपी ले रहे हैं, जो कि कीमो का एक हल्का रूप है और उन्हें हर हफ्ते लेना पड़ता है. लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में लौट रहे हैं.

इतने मुश्किल दौर के बाद, शफकत अमानत अली ने स्टेज पर वापसी करने का फैसला किया. लाहौर में परफॉर्म करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि लंबे समय तक बेड रेस्ट के बाद शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. अब वो अगले हफ्ते 28 नवंबर को कराची के एक लग्जरी होटल में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. इसके अलावा, इस्लामाबाद और लाहौर में भी उनके शोज होने वाले हैं.

बॉलीवुड से रहा गहरा रिश्ता

शफकत अमानत अली ने बॉलीवुड में कई शानदार गाने गाए हैं. उन्होंने शाहरुख खान की फिल्मों 'मितवा' और 'दिलदारा' जैसे गाने गाए. म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के साथ भी उन्होंने 'तेरी झुकी नज़र', 'क्यों मैं जागूं' और 'जन्नत' जैसी फिल्मों के लिए यादगार गाने दिए हैं. इंडिया में उन्हें बहुत प्यार मिला, लेकिन बाद में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगने से शफकत भी बॉलीवुड से दूर हो गए. उनकी इस वापसी को देखकर लगता है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कलाकार अपनी कला से दूर नहीं रह सकता! है ना ये दमदार वापसी?