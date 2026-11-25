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काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर की शादी के बाद से ही उनके लुक्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। 11 नवंबर 2026 को इटली में शादी के बंधन में बंधने के बाद, इस कपल के चेन्नई रिसेप्शन की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं, जिसमें काव्या का बिना सिंदूर और मेहंदी वाला ब्राइडल अंदाज काफी चर्चा में रहा था।

अब उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें काव्या का बिल्कुल अलग और मॉडर्न अवतार दिख रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या इस फोटो में पेस्टल न्यूड शेड का फ्लोर-लेंथ गाउन पहने नजर आ रही हैं। हाई नेक डिजाइन वाले इस गाउन पर बारीक लेस, शिमरी और टेक्सचर्ड वर्क किया गया है। इस ड्रेस की सबसे खास बात इसके कंधों पर किया गया सॉफ्ट फेदर वर्क है, जो उनके लुक को काफी ग्लैमरस और मॉडर्न टच दे रहा है।

काव्या ने अपने लुक को सटल रखने के लिए बालों को सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया है और चेहरे पर हल्का ग्लोइंग मेकअप रखा है। एक्सेसरीज के नाम पर उन्होंने सिर्फ हाथों में रिंग पहनी है, जो उनके इस मॉडर्न पार्टी वियर लुक को पूरा कर रहा है।

वहीं अनिरुद्ध रविचंदर भी अपने कूल अंदाज से सबका ध्यान खींच रहे हैं। उन्होंने ब्लैक कलर का डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर पहना है जिस पर बारीक टेक्सचर्ड पैटर्न है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक शर्ट पेयर की है, जिससे उनका पूरा लुक काफी क्लासी और शार्प लग रहा है। अनिरुद्ध ने गले में गोल्डन चेन और पेंडेंट पहना है और आंखों पर टिंटेड सनग्लासेस लगाए हैं। हल्की दाढ़ी और सेट हेयरस्टाइल के साथ उनका ऑल-ब्लैक आउटफिट सादगी और स्टाइल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन लग रहा है।

शादी से लेकर रिसेप्शन तक, यह कपल लगातार अपने अलग-अलग फैशन स्टेटमेंट से फैंस को इंप्रेस कर रहा है। सच कहें तो काव्या का यह फेदर गाउन वाला एक्सपेरिमेंट काफी क्लासी निकला, और अनिरुद्ध का ऑल-ब्लैक स्वैग तो हमेशा की तरह ऑन पॉइंट है। वैसे, आपको इन दोनों में से किसका स्टाइल ज्यादा पसंद आया?