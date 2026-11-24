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IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की को-फाउंडर काव्या मारन और म्यूजिक कम्पोजर अनिरुद्ध रविचंदर के वेडिंग रिसेप्शन की शानदार तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन फोटोज को देखकर क्रिकेट और साउथ सिनेमा के फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है, और क्यों न हो, जब एक ही फ्रेम में इतने बड़े सितारे हों!

दो 'थाला' का जलवा और रॉयल एंट्री

रिसेप्शन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे इंटरनेट पर कब्जा कर लिया है. इस फोटो में क्रिकेट के सुपरस्टार महेंद्र सिंह धोनी और तमिल सिनेमा के मेगास्टार अजित कुमार एक साथ नजर आए! ये दोनों दिग्गज एक ही फ्रेम में क्या आए, सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल ही आ गया. इससे भी खास बात ये थी कि दोनों सितारे सिर्फ पोज देने नहीं आए थे, बल्कि अपनी-अपनी पत्नियों के साथ इस खास मौके पर पहुंचे थे. एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और अजित कुमार अपनी पत्नी शालिनी अजित के साथ इस शाही अंदाज में दिखे. इस स्पेशल तस्वीर में नवविवाहित जोड़ा, अनिरुद्ध और काव्या भी उनके साथ पोज देते नजर आया. सन न्यूज ने जैसे ही ये फोटो शेयर की, फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. क्रिकेट और फिल्म प्रेमियों के लिए ये पल किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था, जब उन्होंने दो 'थाला' को एक साथ देखा.

विजय-रश्मिका की धमाकेदार एंट्री और स्टाइलिश अंदाज़

इस फंक्शन में साउथ के सुपर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना भी अपनी धमाकेदार एंट्री से छा गए. दोनों हंसते-खिलखिलाते, हाथ में हाथ डाले पहुंचे और आते ही काव्या-अनिरुद्ध के साथ खूब पोज दिए. विजय और रश्मिका ने एमएस धोनी के साथ भी खूब बातें कीं, और उनकी इन तस्वीरों ने फैंस का अलग से ध्यान खींचा. रश्मिका ने रिसेप्शन के लिए सिल्वर शिमर वाला स्ट्रैपलेस टॉप और एक स्टाइलिश व्हाइट स्कर्ट चुना था. गले में डायमंड चोकर और खुले बालों में उनका लुक बेहद ग्लैमरस और हॉट लग रहा था. वहीं, विजय ने अपनी वाइफ को कॉम्पलिमेंट करते हुए डार्क ब्लू वेलवेट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहने. मूंछों वाले अपने रफ लुक में वो काफी डैशिंग और स्टाइलिश नजर आ रहे थे. सच कहें तो, इस कपल ने अपने स्टाइल से पूरी लाइमलाइट चुरा ली!

सुपरस्टार रजनीकांत और क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा

वेडिंग सेलिब्रेशन का दूसरा दिन, यानी रविवार, 22 नवंबर 2026 भी सितारों के नाम रहा. क्रिकेट और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने इस समारोह में शिरकत की. साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस जश्न में पहुंचे. यहां उन्होंने अजित कुमार से गर्मजोशी से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया, जो एक देखने लायक पल था. इसके अलावा, एमएस धोनी भी रजनीकांत के साथ बातचीत करते नजर आए, एक ही छत के नीचे इतने दिग्गजों को देखना वाकई कमाल था. इस शानदार समारोह में सिर्फ धोनी, अजित और रजनीकांत ही नहीं, बल्कि नयनतारा, सिलंबरासन टीआर, पूजा हेगड़े जैसे कई और बड़े सितारों ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. फिल्ममेकर एटली और लोकेश कनगराज भी इस जश्न का हिस्सा बने.

क्रिकेट की दुनिया से भी कई दिग्गज पहुंचे थे, जिनमें सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व खिलाड़ी केन विलियमसन, डेल स्टेन और मुथैया मुरलीधरन खास मेहमानों के तौर पर नजर आए. इस वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला किसी ग्रैंड फिल्मी अवॉर्ड शो से कम नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था!

न्यूलीवेड कपल का फ्रेश और खूबसूरत लुक

बात करें, न्यूलीवेडेड कपल काव्या और अनिरुद्ध की, तो रिसेप्शन के दूसरे दिन अनिरुद्ध ने व्हाइट ब्लेजर के साथ ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहने थे. हल्की दाढ़ी वाले इस फॉर्मल लुक में वो काफी हैंडसम लगे. वहीं, काव्या ने व्हाइट फ्लोरल प्रिंट वाली स्ट्रैपलेस गाउन पहनी थी. वेवी हेयर और सॉफ्ट मेकअप में उनका लुक बेहद खूबसूरत और फ्रेश लग रहा था, और वो दोनों एक-दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे थे. ये सब देखकर लगता है, स्टार्स की शादियों का मज़ा ही कुछ और है, है ना?