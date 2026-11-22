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कार्तिक आर्यन, जिनका जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर में हुआ था, 22 नवंबर को 36 साल के हुए। इस खास मौके पर उनकी ज़िंदगी के संघर्ष, रिजेक्शन और आर्थिक चुनौतियों की कहानी फिर से चर्चा में है। ग्वालियर के एक लड़के से लेकर फिल्मों में नाम कमाने तक, कार्तिक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनके माता-पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनें, पर कार्तिक के दिल में तो फिल्मों का ही सपना पल रहा था।

कार्तिक ने नौवीं कक्षा से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। उनके माता-पिता, मनीष तिवारी और माला तिवारी, दोनों डॉक्टर हैं और परिवार में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। आर्थिक रूप से परिवार बहुत मज़बूत नहीं था; उनके माता-पिता अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए कर्ज़ भी ले रहे थे। इसलिए कार्तिक ने अपने एक्टिंग के सपने के बारे में खुलकर बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि माता-पिता पर पहले से जिम्मेदारियां हैं।

मुंबई का सफर: इंजीनियरिंग का बहाना और 12 रूममेट्स

साल 2008 में 18 साल की उम्र में कार्तिक ग्वालियर से मुंबई आ गए। उन्होंने डीवाई पाटिल कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उनके माता-पिता को लगा कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हैं, पर कार्तिक का असली मकसद तो एक्टिंग के ऑडिशन देना था। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और न ही कोई जान-पहचान। शुरुआत में वो नवी मुंबई के नेरुल में छह लोगों के साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, पर बाद में आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 12 लड़कों के साथ एक ही फ्लैट शेयर करना पड़ा।

दिलचस्प बात ये है कि उनके साथ रहने वाले लड़कों को भी नहीं पता था कि कार्तिक एक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो कोकिलाबेन अस्पताल में बायोटेक्नोलॉजी की इंटर्नशिप कर रहे हैं। ऑडिशन ढूंढने के लिए कार्तिक सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, पर कास्टिंग से जुड़ी पोस्ट्स तलाशते थे। उनके पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनवाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो ग्रुप फोटो से अपना चेहरा काटकर कास्टिंग एजेंट्स को भेज देते थे। कई बार तो बिना ऑडिशन दिए ही वापस लौटना पड़ता था और कुछ लोग कह देते थे कि वो किरदार के हिसाब से फिट नहीं हैं। हफ्ते में कई बार ऑडिशन देने जाते थे, जिसमें आने-जाने में ही करीब छह घंटे लग जाते थे।

पहली फिल्म, ₹70 हज़ार और एक एक्सीडेंट

साल 2011 में कार्तिक को लव रंजन की फिल्म 'प्यार का पंचनामा' में काम करने का मौका मिला। इसमें उनके साथ दिव्येंदु शर्मा, नुसरत भरूचा और सोनाली सहगल भी थे। कार्तिक ने फिल्म में रजत का किरदार निभाया और उनका करीब पांच मिनट का मोनोलॉग काफी चर्चा में रहा। छह महीने के ऑडिशन और शुरुआती रिजेक्शन के बाद उन्हें आखिरकार 'रज्जू' का किरदार मिला।

जून 2024 में राज शमानी के पॉडकास्ट में कार्तिक ने बताया था कि 'प्यार का पंचनामा' के लिए उन्हें सिर्फ 70 हज़ार रुपए मिले थे, जिसमें टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में 63 हज़ार ही आए। उनका पहला विज्ञापन भी था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 1,500 रुपए मिले थे।

'प्यार का पंचनामा' के ऑडिशन में चुने जाने के बाद उनके साथ एक हादसा भी हो गया। वो जिस ऑटो रिक्शा में बैठे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उन्हें लगा कि कहीं चोट की वजह से उन्हें फिल्म से न निकाल दिया जाए। उन्होंने प्रोडक्शन टीम से शूटिंग कुछ दिन आगे बढ़ाने की गुज़ारिश की, और शुक्र है कि टीम मान गई, जिससे उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला।

किस्मत बदली, अब फीस है करोड़ों में

'प्यार का पंचनामा' के बाद कार्तिक ने 'आकाशवाणी' और 2015 में 'प्यार का पंचनामा 2' जैसी फिल्में कीं। इन फिल्मों से उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन आर्थिक स्थिति में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कार्तिक ने बताया था कि 'प्यार का पंचनामा' के बाद भी उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था और वो अपनी तीसरी फिल्म 'कांची: द अनब्रेकेबल' के रिलीज़ होने तक 12 लड़कों वाले उसी फ्लैट में रहते रहे।

कार्तिक के करियर में बड़ा मोड़ 2018 में आया, जब उनकी फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' रिलीज़ हुई। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नुसरत भरूचा और सनी सिंह भी थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और कार्तिक की पहचान सिर्फ एक उभरते एक्टर तक सीमित नहीं रही। उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इसके बाद 'लुका छुपी', 'पति पत्नी और वो' और 'धमाका' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

साल 2022 में उनकी फिल्म 'भूल भुलैया 2' उनके करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें कियारा आडवाणी और तब्बू भी थीं। करीब 65 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की। जहाँ उनकी पहली फिल्म की फीस 70 हज़ार रुपए थी, वहीं 2021 में आई राम माधवानी की नेटफ्लिक्स फिल्म 'धमाका' के लिए कार्तिक ने सिर्फ 10 दिन की शूटिंग के लिए 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उनकी फिल्में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं और उन्हें शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है। अब तो हर कोई कह सकता है, “पार्टी हो तो ऐसी, वरना ना हो!” है ना?