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इस बार का 'बिग बॉस 20' का 'वीकेंड का वार' एपिसोड तो मानो 'वार' कम और एंटरटेनमेंट का 'प्यार' ज़्यादा रहा! देखो भैया, जब सलमान खान किसी से खुश हो जाते हैं ना, तो उनकी तो निकल पड़ती है! कुछ ऐसा ही हुआ हमारे 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट, भारतीय गायक और टेलीविजन पर्सनैलिटी काजी तौकीर के साथ। उनकी सिंगिंग से भाईजान इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने उन्हें शो से बाहर आते ही साथ काम करने का बड़ा वादा कर डाला।

क्लियर कट! सलमान खान ने सीधे-सीधे कह दिया, "घर से निकलते ही एक गाना करेंगे।" मतलब अब काजी का करियर तो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएगा, यार! बीते दिनों उन्होंने शो में सलमान खान की एक्टिंग भी की थी, ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये तो मानो काजी के लिए जैकपॉट लग गया है!

और सुनो, असली ट्विस्ट तो अब है! सलमान खान से पहले ही काजी को एक और तगड़ा ऑफर मिल चुका है। 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर रहते हुए ही उन्हें ये दूसरा बड़ा मौका मिला है, सोचो! जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्शन किंग रोहित शेट्टी की! उन्होंने भी काजी को अपनी आने वाली फिल्म में एक गाना गाने का ऑफर दिया है। मतलब, क्या ही कहें! काजी की आवाज़ अब सिर्फ घर के अंदर नहीं, बॉलीवुड के गलियारों में भी गूँजने वाली है। दो-दो दिग्गजों से ऐसा ऑफर मिलना, ये तो साफ बता रहा है कि काजी की आवाज़ में वाकई जादू है। पब्लिक तो दीवानी है ही, अब इंडस्ट्री के बड़े-बड़े नाम भी उन पर दाँव लगा रहे हैं। एकदम सही दाँव, हमारा तो मानना है!

लेकिन ये तो थी करियर की बात, अब थोड़ी हल्की-फुल्की गॉसिप भी कर लें! इसी एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट आया, जिसने सबको लोटपोट कर दिया। कंटेस्टेंट अरिशफा ने सलमान खान के सामने अपने बचपन के क्रश का सीक्रेट खोल दिया। अरिशफा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सलमान खान उनके बचपन के बहुत बड़े क्रश रहे हैं। और तो और, वो मुंबई ही इस सपने के साथ आई थीं कि एक दिन सलमान खान से शादी करेंगी। अरे भई वाह!

अब आप ही बताओ, इतनी मासूम और दिल छू लेने वाली बात सुनकर कोई कैसे सीरियस रह सकता है? हमारे भाईजान भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और ठहाके लगाकर हंस पड़े। सही में, माहौल एकदम लाइट हो गया था! खैर, हंसी-मजाक के बीच शो के आखिर में एक थोड़ी सैड न्यूज़ भी आई। कंटेस्टेंट मनीष गोयल अपनी सेहत की वजह से 'बिग बॉस' के घर से बाहर हो गए। गेट वेल सून, मनीष!

तो अब देखना ये है कि काजी का ये 'संगीतमय सफर' उन्हें कहाँ तक ले जाता है! आपका क्या ख्याल है?