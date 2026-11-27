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जितेंद्र कुमार के फैंस के लिए दिसंबर का महीना काफी एक्साइटिंग होने वाला है। एक्टर जल्द ही दो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वापसी कर रहे हैं। उनकी नई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दालिम्ब' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है, जिसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है।

'दालिम्ब' 4 दिसंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (ZEE5) पर स्ट्रीम की जाएगी। ट्रेलर में जितेंद्र कुमार एक ऐसे पिता की भूमिका में हैं, जिसका बेटा एक सोसाइटी से अचानक गायब हो जाता है। कहानी उसी खोए हुए बेटे की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें जितेंद्र एक मजबूर बाप के रूप में नजर आएंगे। ट्रेलर के साथ शेयर किए गए कैप्शन में लिखा है, "Some stories don't reveal themselves. They unravel. And some endings change everything."

सिर्फ 'दालिम्ब' ही नहीं, बल्कि जितेंद्र कुमार अपनी सबसे लोकप्रिय सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन के साथ भी वापसी कर रहे हैं। पंचायत सीजन 5 का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हो चुका है। यह सीरीज 3 दिसंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। इस सीजन में भी वह अपने उसी मशहूर 'सचिव जी' वाले किरदार में दिखेंगे जो दर्शकों को खूब हंसाने वाला है। ट्रेलर से यह हिंट भी मिला है कि फुलेरा में अब एक नई सत्ता आ गई है और बनराकस सचिव जी को काफी टॉर्चर करता नजर आएगा।

दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अलग जॉनर और थीम के हैं। एक तरफ जहां 'पंचायत 5' में कॉमेडी और हल्के-फुल्के अंदाज का तड़का होगा, वहीं 'दालिम्ब' एक गंभीर सस्पेंस थ्रिलर है। दिसंबर के पहले हफ्ते में एक ही एक्टर को दो अलग-अलग मूड्स में देखना काफी मजेदार होगा।

तो अब बस इंतजार है 3 और 4 दिसंबर का, जब एक तरफ सचिव जी की सादगी होगी और दूसरी तरफ दालिम्ब का सस्पेंस। आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हैं—फुलेरा की पॉलिटिक्स के लिए या इस मिस्ट्री थ्रिलर के लिए?