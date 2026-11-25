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महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के पहले करोड़पति बन गए हैं। भूषण ने शो में 1 करोड़ रुपये की राशि जीती, हालांकि वह 7 करोड़ रुपये वाले सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद मिली यह जीत उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि एक समय उनके पास अपनी मां के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे।

भूषण ने बताया कि वह 2016 से KBC में आने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई बार वह निराश भी हुए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत और सूझ-बूझ ने काम किया। जब वह मुंबई आए थे, तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 24 रुपये थे। उनके परिवार की महीने की कमाई केवल 15 से 20 हजार रुपये है, वह भी तब जब उनके पिता, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर हैं, को लगातार काम मिले।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भूषण ने डेढ़ साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब वह कुछ बन जाएंगे, तभी वापस लौटेंगे। इसके बाद वह भुसावल में रहे और UPSC की तैयारी की। अब वह अपनी जीती हुई रकम से अपनी मां के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं और उनके इलाज का खर्च उठाना चाहते हैं। साथ ही, वह इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छी कोचिंग लेकर UPSC की तैयारी जारी रखेंगे।

बदल गया लोगों का नजरिया

भूषण का कहना है कि करोड़पति बनने के बाद लोगों के बर्ताव में बड़ा बदलाव आया है। जो रिश्तेदार पहले उनका फोन तक नहीं उठाते थे और पैसों को लेकर ताने मारते थे, वे अब उन्हें बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि

KBC के सेट तक पहुंचने का सारा खर्च शो की टीम ने ही उठाया था, जिसके लिए भूषण को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। उनके परिवार के लिए यह रकम उनकी करीब 30-35 साल की कुल कमाई के बराबर है, इसलिए अब भूषण नहीं चाहते कि उनके माता-पिता और काम करें।

सच में, किस्मत जब पलटती है तो दुनिया का नजरिया भी पलट जाता है। अब बस उम्मीद है कि भूषण अपनी कोचिंग और पढ़ाई पर फोकस करें और UPSC क्लियर करके दिखाएं। क्या आपको भी लगता है कि पैसों के बाद रिश्तेदार अचानक 'करीबी' हो जाते हैं?