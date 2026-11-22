मनोरंजन

हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने काम के कितने पक्के हैं, खासकर टाइमिंग के मामले में। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार खुद उनके ही लेट आने के चक्कर में दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान को पूरे कास्ट एंड क्रू के सामने बेइज्जत होना पड़ा था? और तो और, उन्हें गालियां भी खानी पड़ी थीं! ये फिल्मी किस्सा कुछ ऐसा है, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा।

70 के दशक में जीनत अमान का जलवा फैंस के सिर चढ़कर बोलता था। देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे बड़े सितारों के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 75 साल की ये दिग्गज अभिनेत्री अक्सर अपनी पुरानी शूटिंग से जुड़ी यादें ताजा करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ही किस्सा बताया, जिसे वो कभी नहीं भुला पाईं।

बात एक मॉर्निंग शूट की है, जब जीनत अमान और अमिताभ बच्चन को साथ काम करना था। जीनत अमान चाहती थीं कि वो सेट पर बिल्कुल समय पर पहुंचें और इसके लिए उन्होंने निर्माता से मदद भी ली थी। वो इतनी तैयार थीं कि उन्होंने कार में ही अपने सारे डायलॉग याद कर लिए थे, ताकि सेट पर पहुंचते ही सीधा मेकअप करके शूटिंग शुरू कर सकें। सेट पर पहुंचते ही उन्होंने क्रू को बता दिया था कि जैसे ही अमिताभ बच्चन आएं, उन्हें फौरन इत्तेला कर दी जाए। सोचिए, एक एक्ट्रेस इतनी तैयारी से पहुंचती है, पूरा काम खत्म करने के मूड में है!

लेकिन फिर हुआ वो, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काफी समय बीत गया, बिग बी नहीं आए। जीनत इंतजार करती रहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन पूरे दो घंटे देर से सेट पर पहुंचे। जब वो आए, तो सीधा सेट की तरफ भागे।

सेट पर बवाल और सरेआम बेइज्जती

अमिताभ बच्चन के सेट पर पहुंचने के बाद एक असिस्टेंट डायरेक्टर जीनत अमान के पास आया और उन्हें बताया कि बिग बी आ गए हैं। ये सुनकर जीनत अमान भी तुरंत सेट पर पहुंच गईं। लेकिन जैसे ही वो सेट पर आईं, कमरे से बाहर निकलते हुए डायरेक्टर उन पर भड़क उठा। पता है क्या हुआ? उसने सबके सामने, बिना किसी वजह के, जीनत अमान को गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। ये तो हद ही हो गई! उस नशे में धुत डायरेक्टर को लग रहा था कि जीनत अमान की वजह से शूटिंग में देरी हुई है, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी।

अपनी बिना किसी गलती के, सबके सामने इस तरह से बेइज्जत होते देखकर जीनत अमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट से सामान पैक करने को कहा और शूटिंग छोड़कर जाने लगीं।

बिग बी और प्रोड्यूसर बने ढाल

ये देखकर निर्माता जीनत के पास आए। उन्होंने जीनत को मनाते हुए समझाया कि डायरेक्टर ने शराब पी रखी थी। थोड़ी देर में खुद अमिताभ बच्चन भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जीनत को सहारा देते हुए कहा, “बेब्स, मैं जानता हूं ये मेरी गलती है। वो डायरेक्टर बेवकूफ़ आदमी है। उसने शराब भी पी रखी है। इग्नोर कर दो उसे। चलो, काम शुरू करते हैं।”

जीनत अमान ने बताया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की माफी को तुरंत मान लिया। और सिर्फ यही नहीं, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उस डायरेक्टर ने भी एक्ट्रेस के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। लेकिन, जीनत अमान ने भी एक फैसला ले लिया था — उन्होंने उस डायरेक्टर के साथ दोबारा कभी काम नहीं किया। जीनत अमान ने अपने पोस्ट में इस पूरे किस्से के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने फिल्म और डायरेक्टर का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। अब बताइए, ऐसे ड्रामे के बाद भला कौन दोबारा साथ काम करेगा?

ये है वो कहानी जब टाइम के पाबंद अमिताभ बच्चन की देर की वजह से जीनत अमान को गालियां सुननी पड़ी थीं। क्या आपने कभी किसी की गलती की वजह से खुद ऐसी खरी-खोटी सुनी है?