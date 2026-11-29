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गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने अपनी जिंदगी के एक काले दौर का जिक्र करते हुए बताया कि एक समय वह हर रात लगभग एक बोतल शराब पीते थे। उन्होंने माना कि शराब की इस लत ने उनके जीवन के करीब 15 साल बर्बाद कर दिए और यह उनकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावों में से एक है।

पत्रकार बरखा दत्त के साथ बातचीत में जावेद ने कहा कि अब यह उनके लिए कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि उन्होंने इस लत को हरा दिया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शराब के असर में उन्होंने अपनी जिंदगी की बड़ी गलतियां कीं। उन्हें लगता है कि अगर वह शराब नहीं पीते, तो शायद इतनी गलतियां नहीं होतीं।

खोए हुए साल और पछतावा

अपने आठ दशक लंबे जीवन को देखते हुए जावेद को महसूस होता है कि शराब की वजह से उनके 15 साल बेहतर तरीके से नहीं गुजरे। उनका मानना है कि इन सालों में वह संगीत सीख सकते थे, दूसरी भाषाएं सीख सकते थे, अपने शौक पूरे कर सकते थे या लोगों के साथ ज्यादा करीबी रिश्ते बना सकते थे। उन्होंने यह भी माना कि उस दौर के उनके व्यवहार से उनके करीबी लोगों को दुख पहुंचा होगा और शराब ने उनकी फैसले लेने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया।

जब लिया शराब छोड़ने का फैसला

जावेद अख्तर ने 31 जुलाई 1991 को शराब छोड़ने का पक्का फैसला किया और तब से उन्होंने इसकी एक बूंद भी नहीं पी। उनकी पत्नी शबाना आजमी ने अरबाज खान के टॉक शो ‘द इनविंसिबल्स’ में इस किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि जब दोनों लंदन के एक अपार्टमेंट में थे, तब जावेद ने अचानक यह फैसला लिया था।

जावेद ने 2012 में आमिर खान के शो 'सत्यमेव जयते' में बताया था कि उन्होंने करीब 19 साल की उम्र में शराब पीना शुरू किया था। मुंबई आने के बाद वह दोस्तों के साथ पीने लगे थे। शुरुआत में तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे-जैसे कामयाबी मिली और आर्थिक स्थिति सुधरी, उनकी शराब पीने की मात्रा भी बढ़ती गई।

सच कहूं तो यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा, पर यह अच्छी बात है कि उन्होंने समय रहते खुद को संभाल लिया। अब बस यही उम्मीद है कि बाकी लोग भी इस बात से सीख लें कि लत चाहे किसी भी चीज की हो, वो सिर्फ नुकसान ही देती है। आपके हिसाब से क्या किसी की एक गलती उसकी पूरी लाइफ डिफाइन करती है?