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आगरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ साइबर ठगों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक महिला को इंस्टाग्राम पर 'अर्जुन कपूर' बनकर ठगा गया, और उसे एयरपोर्ट पर पकड़े जाने, कस्टम कार्रवाई और CBI की गिरफ्तारी का झूठा डर दिखाया गया। भाईसाब, ये क्या ही स्क्रिप्ट थी!

ये पूरा ड्रामा 11 नवंबर 2026 को शुरू हुआ, जब एक विदेशी नंबर से महिला को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने खुद को अर्जुन कपूर बताया और कहा कि वो भारत आकर हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहता है। फिर 15 नवंबर 2026 को उसने व्हाट्सएप कॉल करके एक और कहानी गढ़ी। कहने लगा कि उसे मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया है और भारत में एंट्री के लिए 80 हजार रुपये चाहिए। महिला डर गई और QR कोड के ज़रिए दो बार में 80 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

एक घंटे बाद 'अर्जुन कपूर' ने फिर पैसे मांगे, इस बार एयरपोर्ट से बाहर निकलने के नाम पर। महिला ने 15 हज़ार रुपये और ऑनलाइन भेज दिए। उसी शाम, उसने 62 लाख पाउंड, हीरे की अंगूठी और सोने का कस्टम्स में पकड़े जाने का बहाना बनाया और 1.40 लाख रुपये और ठग लिए।

अगले दिन, 16 नवंबर को, ठग ने व्हाट्सएप कॉल करके दावा किया कि अब उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर CBI ने पकड़ लिया है। इससे बचने के लिए उसने 3.20 लाख रुपये की डिमांड की। महिला ने यह रकम कई बार में RTGS के ज़रिए भेजी। ये तो फ्रॉड का पूरा एपिसोड चल रहा था!

17 नवंबर 2026 को, ठग ने सामान चेक करने का एक वीडियो भेजा और सुबह करीब 11 बजे चार लाख रुपये और मांगे। इस बार तो हद ही हो गई, उसने महिला को दूसरे लोगों से बात कराकर जेल भेजने और घर पर CBI व पुलिस भेजने की धमकी तक दे डाली। महिला इतनी दहशत में आ गई कि उसने RTGS से चार लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी ठग नहीं रुका, उसने 10 लाख रुपये और मांगे और कहा कि साढ़े तीन लाख रुपये में मामला निपटाने के लिए 18 नवंबर तक का समय है।

जब महिला ने ये सारी जानकारी अपने पति को दी, तो पति ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मोबाइल लेकर बैंक खाता चेक किया, तो वो पूरी तरह खाली मिला। महिला ने बताया कि पति के बाहर होने और परिवार को जेल भेजने की धमकियों के चलते वो ठग की बातों में आती चली गई थी। ठग तब तक 6.70 लाख रुपये वसूल चुका था।

इस मामले में सिकंदरा क्षेत्र की पीड़ित महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई है, उनकी मदद से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।