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इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक्शन के साथ-साथ रोमांस और म्यूजिक का भी तड़का लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के शुरुआती रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें दर्शक और फिल्म क्रिटिक्स इसके एक्शन सीक्वेंस, कहानी, क्लाइमैक्स और कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फिल्म क्रिटिक सुभाष के. झा ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है और इसे 'ब्लॉकबस्टर' बताया है। उन्होंने एक्स पर अपना रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, "अभी 'गनमास्टर G9' देखी... ब्लॉकबस्टर। इसमें एक्शन और सरप्राइज़ की भरमार है, जो लगातार आते रहते हैं।" उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान हाशमी इस साल के दूसरे विजेता हैं। वहीं दर्शकों का रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव है। एक एक्स यूजर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं और कहा कि फिल्म देखने से पहले उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन कहानी, क्लाइमैक्स और म्यूजिक देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने लिखा, "सच कहूं तो, यह उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी है। शुरुआत में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसकी कहानी, क्लाइमैक्स और म्यूजिक बेहतरीन हैं, शानदार! जरूर देखें।"

एक अन्य यूजर ने फिल्म को 'एकदम जबरदस्त' बताया और कहा कि इमरान हाशमी सुपर हैं और अपारशक्ति खुराना कमाल के हैं। उन्होंने यह भी नोटिस किया कि जेनेलिया डिसूजा को पहले कभी ऐसे अवतार में नहीं देखा गया और आदित्य दत्त ने शानदार एक्शन दिखाया है। कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स में इमरान हाशमी को 'बीस्ट मोड' में और विलेन के तौर पर अपारशक्ति को 'लीथल' बताया गया है। साथ ही इमरान और जेनेलिया की केमिस्ट्री को 'ऑन फायर' और कहानी को ट्विस्ट्स से भरपूर बताया गया है। संगीत की बात करें तो इसमें इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की पुरानी यादें (म्यूजिकल नॉस्टेल्जिया) ताजा हो रही हैं।

कास्ट और कहानी की डिटेल

फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें इमरान हाशमी 'ईश्वर' नाम के एक डेयरी किसान का किरदार निभा रहे हैं। उनकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब एक बेरहम गैंग उनके अपनों को धमकी देता है। इस वजह से उन्हें अपने उस हिंसक रूप का सामना करना पड़ता है, जिसे वह पीछे छोड़ चुके थे। अब वह अपने परिवार को बचाने की लड़ाई में फंसे हुए हैं। जेनेलिया डिसूजा ने इस फिल्म में 'आरती' का रोल निभाया है, जबकि अपारशक्ति खुराना 'देसू' के किरदार में नजर आएंगे।

फिल्म की स्टार कास्ट में इन तीनों के अलावा अभिषेक सिंह, इनायत वर्मा और स्नेहल दीक्षित मेहरा जैसे कलाकार भी शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है और इसका पूरा म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। कुल मिलाकर, शुरुआती रिव्यूज में फिल्म के एक्शन और सरप्राइज एलिमेंट की तारीफ हो रही है।