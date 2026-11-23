मनोरंजन

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं. 'बिग बॉस 18' से मशहूर हुई इस जोड़ी को फैंस ने शो में और 'पति पत्नी और वो सीजन 2' में भी खूब पसंद किया था. लेकिन अब इनके ब्रेकअप की खबरों से इंटरनेट पर हलचल मच गई है, जिसे ईशा सिंह ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर कंफर्म कर दिया है.

ब्रेकअप और चीटिंग के आरोपों के बीच, ईशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल' वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने भरोसे के टूटने का ज़िक्र किया और इस पर पछतावा भी जताया.

ईशा ने अपने पोस्ट में अविनाश के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट'. ईशा ने लिखा, "मेरे चुप रहने और शांति बनाए रखने के फैसले को कभी भी मेरी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बात नहीं रख सकती, जो ये इंसान समझाता फिर रहा है कि रिश्ते निजी होते हैं और उन्हें सबके सामने नहीं लाना चाहिए. वही अब खुद क्या कर रहा है?"

ईशा ने सवाल उठाया कि जब वे खुद निजी रिश्तों को मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं, तो दूसरों को प्राइवेसी का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं. उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें इस हद तक मजबूर न किया जाए कि हर सबूत और उससे जुड़े लोगों के नाम सबके सामने रखने पड़ें.

पोस्ट के आखिर में ईशा ने लिखा कि वे पहले भी किसी पर भरोसा करके गलती कर चुकी हैं, जिसने उन्हें पीठ पीछे धोखा दिया था, और अब वे भी पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं.

गौरतलब है कि ईशा की इस पोस्ट से पहले अविनाश मिश्रा ने भी ब्रेकअप और चीटिंग के आरोपों के बीच एक पोस्ट साझा की थी. इसमें उन्होंने बात को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने की अपील की थी और लोगों से प्राइवेसी की मांग करते हुए कहा था कि रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं.

अब देखना ये है कि ईशा अपने 'सबूतों' का बक्सा खोलती हैं या प्राइवेसी का पाठ यहीं खत्म हो जाएगा?