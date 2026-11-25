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हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म 'मजनू' का ऐलान हो गया है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस खबर की जानकारी दी और बताया कि फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।

हर्षवर्धन ने अपने पोस्ट में इसे 'ब्लॉकबस्टर जोड़ी' की वापसी बताया और लिखा, "मजनू के साथ फिर आ गए हैं। एक दीवाने की दीवानियत के बाद, एक और यादगार सफर के लिए तैयार हो जाइए।"

इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर काफी बज बन गया है और टोनी कक्कड़ समेत कई सेलेब्स ने इस पर रिएक्ट किया है। सच कहें तो, जब हर्षवर्धन और अंशुल गर्ग जैसे लोग साथ आते हैं, तो उम्मीद ही रहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि 'मजनू' में राणे का अंदाज़ कितना अलग होगा।

पिछली फिल्म में भी थी जोड़ी

हर्षवर्धन राणे और प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग पहले साल 2025 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में साथ नजर आए थे। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले बनी उस फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया था और उसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी थी।

'एक दीवाने की दीवानियत' में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखी थी। यह कहानी एक राजनेता के बेटे और एक मशहूर अदाकारा के बीच के जुनूनी प्यार पर आधारित थी, जो 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में शरद रंधावा, सचिन खेड़ेकर, राजेश खेड़ा और आनंद नारायण महादेवन ने भी काम किया था। साथ ही, यह फिल्म म्यूजिक प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग की बतौर प्रोड्यूसर पहली बड़ी फिल्म थी और इसके सह-निर्माता राघव शर्मा थे।