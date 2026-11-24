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तेलुगु फिल्म 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर जो जादू चलाया, उसके बाद से पौराणिक कथाओं और फैंटेसी वाली फिल्मों में दर्शकों की दिलचस्पी सातवें आसमान पर पहुंच गई है. इसी क्रेज को भुनाने के लिए, प्रोड्यूसर के. निरंजन रेड्डी अब एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं. प्राइम शो एंटरटेनमेंट ने अपनी अगली फिल्म 'हनुमान 2: द राइज ऑफ वानराज' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है.

फिल्म में पंजा वैष्णव तेज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, और निर्देशन की कमान संभालेंगे वी. आनंद. वी. आनंद अपनी फिल्मों में कुछ अलग हटके कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए जाने जाते हैं, तो देखना होगा कि इस बार वो फैंटेसी एडवेंचर में क्या नया तड़का लगाते हैं.

अनाउंसमेंट के साथ ही मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया है. पोस्टर में एक शख्स बादलों के बीच ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है. उसके आसपास का भव्य और दिव्य माहौल सीधा फैंटेसी दुनिया में ले जाता है. हालांकि, फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा पत्ते अभी तक नहीं खोले गए हैं, पर पोस्टर से साफ है कि यह पौराणिक कथाओं और काल्पनिक रोमांच का मिक्सचर होने वाला है. अब ये कितना 'वानराज' वाला होगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा!

X पर किए गए एक पोस्ट में लिखा गया, “What began with a dream continues with an even bigger vision. Proud to take the legacy of #HanuMan forward with our next ambitious venture. Presenting #HanuMan2 – THE RISE OF VANARAS.”

'हनुमान' प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी थी और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया था. बॉक्स ऑफिस पर भी इसने शानदार कमाई की थी. अब उसी प्रोडक्शन हाउस ने एक और फैंटेसी फिल्म पर दांव लगाया है. हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी और क्रिएटिव टीम अलग होगी..

मेकर्स की प्लानिंग है कि 'हनुमान 2: द राइज ऑफ वानराज' को पांच भाषाओं में रिलीज किया जाए. तेलुगु के अलावा, ये फिल्म हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी दर्शकों तक पहुंचेगी. इससे साफ है कि प्रोडक्शन हाउस इसे सिर्फ एक रीजनल फिल्म नहीं, बल्कि एक पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाना चाहता है. देखते हैं, ये दांव कितना सफल होता है!

फिलहाल, फिल्म की बाकी स्टारकास्ट, टेक्निकल टीम और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. उम्मीद है कि आने वाले समय में मेकर्स इस बारे में और डिटेल्स शेयर करेंगे. तब तक, क्या आप भी 'वानराज' के इस नए अवतार के लिए एक्साइटेड हैं?