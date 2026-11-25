मनोरंजन

बॉलीवुड में रैप का सीन पिछले एक दशक में ऐसा बदला है, मानो जादू हो गया हो! पहले इक्का-दुक्का गाने दिखते थे, अब तो फिल्मों की जान ही रैप बन गया है। सोचिए, रणवीर सिंह ने जिस फिल्म में लीड रोल किया, उसने करीब एक दर्जन फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीत लिए, जिसने रैप को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। अब अगर किसी फिल्म की प्लेलिस्ट में एक धांसू रैप सॉन्ग ना हो, तो फील ही नहीं आती, यार! आजकल के यंगस्टर्स के लिए तो बादशाह, हनी सिंह और डिवाइन जैसे नाम रैप के पर्यायवाची हैं। पर ज़रा फ्लैशबैक में चलें?

इंडियन कल्चर में रैप की नींव आज से तीन दशक से भी पहले रखी गई थी। साल 1992 में एक नाम गूंजा – बाबा सहगल! और यही थे भारत के पहले वेल-नोन रैपर जिन्होंने असली में रैप का ट्रेंड सेट किया। उनका एल्बम 'ठंडा ठंडा पानी' रिलीज हुआ था और बस फिर क्या था, ये रैप सबके दिलों पर छा गया। इसकी रिकॉर्ड कॉपीज़ बिकी थीं।

बाबा सहगल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, सच में! उन्होंने कोई छोटे-मोटे रिस्क नहीं लिए। वो एक अच्छी-खासी सरकारी नौकरी में थे, बिजली विभाग में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। सोचिए, एक स्टेबल, सेफ जॉब, जहां लाइफ सेट थी। पर उन्हें तो बचपन से ही गाने का कीड़ा था, और वो किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे। एक दिन उन्होंने अपनी बोरिंग जॉब छोड़कर अपने पैशन को चुनने का मन बनाया, और बाकी तो इतिहास गवाह है!

अपने करियर में बाबा सहगल ने 'ठंडा ठंडा पानी' के बाद भी कई हिट एल्बम दिए, जैसे 'मैं भी मैडोना', 'अलीबाबा', 'मिस 420', 'डबल गड़बड़' और 'तोरा तोरा'। ये सिर्फ रैप तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा भी दिखाया। और तो और, साउथ इंडियन फिल्मों में भी इनके कई गाने चार्टबस्टर बने, यानी वहां भी इनका सिक्का चलता था।

आज बाबा सहगल 61 साल के हो गए हैं और वे अभी भी एक्टिव हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए रैप सॉन्ग पर झूम रहे हों, तो ज़रा उस लीजेंड को याद करना जिसने इस सफर की शुरुआत की थी। क्या हम आज भी उनके जैसी रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं अपने पैशन के लिए?