मनोरंजन

बॉलीवुड में साड़ी का क्रेज कभी कम नहीं होता, बल्कि हर नए ट्रेंड के साथ इसका जलवा और बढ़ जाता है. लेकिन जब मां और बेटी दोनों एक साथ साड़ी में दिखें, और वो भी इतने क्लासी अंदाज़ में, तो फिर देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं! 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी की भतीजी और जानी-मानी एक्ट्रेस मधु ने हाल ही में अपनी छोटी बेटी कीया शाह के साथ कुछ कमाल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में मां-बेटी की ये जोड़ी साड़ी पहनकर कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज़ देती नजर आ रही है. उनका ये शानदार अंदाज सोशल मीडिया पर तो छा ही गया है, साथ ही फैंस भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल स्टेटमेंट पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं. इस बात में कोई दो राय नहीं कि मधु और कीया ने अपनी लेटेस्ट फोटोज़ में देसी स्टाइल को एक नए लेवल पर ले जाकर दिखाया है कि कैसे ट्रेडिशनल इंडियन वेयर को भी मॉर्डन ट्विस्ट देकर आप भीड़ से हटकर दिख सकती हैं. ये जोड़ी तो अब फैशन गोल्स सेट कर रही है, हम तो कहेंगे कि 'लाजवाब'!

मधु का फ्लोरल नेट साड़ी में रॉयल अंदाज़

अजय देवगन की फिल्म 'फूल और कांटे' से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली मधु अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन इस बार उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने लोगों का दिल इस तरह जीता है कि बस देखते ही रह गए. और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनकी छोटी बेटी कीया शाह के लुक ने भी पूरी लाइमलाइट बटोर ली है, मानो मां-बेटी के बीच स्टाइल की कोई जंग छिड़ गई हो और दोनों ही इसमें जीत रही हों! मधु ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह हल्के मिंट ग्रीन और पेस्टल शेड की बेहद खूबसूरत नेट साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. ये साड़ी इतनी रॉयल लग रही है कि देखते ही आपकी नजरें इस पर ठहर जाएंगी, और आप भी सोचेंगे कि 'कोेई इतना एलिगेंट कैसे हो सकता है!' साड़ी पर नीले, हरे और हल्के रंगों के फूलों की बहुत ही बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो इसे एक नाज़ुक और बेहद एलिगेंट लुक दे रही है. साड़ी का ट्रांसपेरेंट नेट फैब्रिक और उसका फ्लोरल डिज़ाइन मधु को एक रॉयल टच दे रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वह किसी रियासत की राजकुमारी हों, जो आज भी अपने ट्रेडिशनल रूट्स से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्टाइल में मॉर्डन हैं. उनकी ये साड़ी सच में किसी डिज़ाइनर पीस से कम नहीं लग रही है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा खास है.

मिनिमल जूलरी और क्लासिक मेकअप का जादू

मधु की इस फ्लोरल नेट साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर एक खूबसूरत स्कैलप्ड डिज़ाइन दिया गया है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है और इसे एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है. वहीं, साड़ी के नीचे की तरफ जो झिलमिलाती फ्रिंज डिटेलिंग है, वह इसे और भी खास बना रही है और एक फेयरटेल वाइब दे रही है, जैसे कोई परी कथा की नायिका हो. मधु ने अपने इस रॉयल और ग्रेसफुल लुक को ज़रूरत से ज़्यादा हैवी नहीं किया, बल्कि जूलरी से इसे खूबसूरती से बैलेंस किया है, जो एक परफेक्ट स्टाइलिंग टिप है. उन्होंने अपने कानों में हरे एमराल्ड स्टोन वाले बड़े ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके मिंट ग्रीन साड़ी के साथ पूरी तरह से मैच कर रहे हैं और उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं. साथ में उन्होंने मैचिंग रिंग भी कैरी की है, जिससे उनका लुक कंप्लीट लग रहा है और कहीं से भी अधूरा नहीं लग रहा.

मेकअप की बात करें तो, मधु ने लाल लिपस्टिक लगाई है, जो उनके चेहरे पर एक ब्राइट पॉप दे रही है और उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही है. माथे पर लगी छोटी सी बिंदी उनके ट्रेडिशनल अंदाज़ को और भी निखार रही है, जो हर भारतीय नारी की पहचान है. वहीं, पीछे की तरफ बनाया गया उनका स्लीक बन उनके पूरे लुक को एकदम क्लासिक टच दे रहा है, जो बताता है कि कैसे कम एक्सेसरीज और सटल मेकअप के साथ भी साड़ी में कितनी ग्रेसफुल और रॉयल दिखा जा सकता है. उनका ये अंदाज वाकई लाजवाब है और दिखाता है कि कैसे बिना किसी तामझाम के भी आप सबसे अलग और शानदार दिख सकती हैं. मधु का ये लुक हमें बता रहा है कि कम में भी ज़्यादा दिखा जा सकता है, है ना कमाल की बात! ये तो हुई स्टाइल की मास्टरक्लास!

कीया शाह का गोल्डन मिरर वर्क साड़ी में धमाकेदार एंट्री

स्टाइल और फैशन के मामले में मधु की छोटी बेटी कीया शाह भी अपनी मां से बिल्कुल पीछे नहीं हैं. बल्कि, सच कहें तो वह तो एक कदम आगे ही नजर आ रही हैं और अपनी मॉर्डन स्टाइलिंग से सबको इंप्रेस कर रही हैं! कीया ने पीले और गोल्डन टोन की एक बेहद शानदार साड़ी पहनी है, जिस पर चमचमाता मिरर वर्क और खूबसूरत गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है. उनकी ये साड़ी ट्रेडिशनल होते हुए भी इतनी स्टाइलिश लग रही है कि आज के ज़माने की हर लड़की इसे अपनी वॉर्डरोब में शामिल करना चाहेगी. ये साड़ी किसी भी पार्टी या फेस्टिव इवेंट के लिए एकदम परफेक्ट है. इस साड़ी के बॉर्डर पर टियर और रफल जैसी डिटेल्स दी गई हैं, जो इसे आम साड़ियों से एकदम अलग और हटकर बना रही हैं. कीया की साड़ी में ट्रेडिशनल मिरर वर्क का जादू और मॉडर्न स्टाइलिंग का एक कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जो यंगस्टर्स को खूब पसंद आने वाला है. ये लुक तो सीधा इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाला है!

मॉडर्न अंदाज़ में ट्रेडिशनल लुक का तड़का

कीया ने इस गॉर्जियस गोल्डन मिरर वर्क साड़ी के साथ गोल्डन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. इस ब्लाउज पर भी हैवी एम्ब्रॉयडरी और बारीक कारीगरी की गई है, जिससे यह ब्लाउज साड़ी की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है और इसे एक रिच लुक दे रहा है. इसकी नेकलाइन और स्ट्रैप्स पर किया गया काम पूरे आउटफिट को एक परफेक्ट पार्टी और फेस्टिव वियर वाला फील दे रहा है, मानो यह ब्लाउज किसी खास इवेंट के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कीया ने अपने बालों को खुला और एकदम सीधा रखा है, जो उनके मॉडर्न और फ्रेश वाइब को परफेक्टली मैच कर रहा है. ये हेयरस्टाइल उनकी यंग एज को भी खूब सूट कर रहा है. कानों में उन्होंने छोटे स्टड ईयररिंग्स पहने हैं, साथ में हाथ में घड़ी, कंगन और उंगलियों में रिंग्स भी कैरी की हैं, जो उनके पूरे लुक को और भी ग्लैम टच दे रहे हैं. उनका ग्लोइंग मेकअप और चेहरे पर खिली प्यारी सी मुस्कान उनके पूरे लुक में एक फ्रेशनेस और चार्म जोड़ रही है. कीया ने साबित कर दिया है कि वह अपनी मां से स्टाइल के मामले में किसी भी तरह कम नहीं हैं, बल्कि अपनी पहचान बना रही हैं और खुद को एक फैशनिस्टा के तौर पर स्थापित कर रही हैं. तो आप बताइए, मम्मी या बेटी, किसका लुक आपको ज़्यादा पसंद आया और किसके देसी स्वैग ने आपका दिल जीता?