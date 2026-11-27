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बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने वाली फिल्म हनुमान अंश अब ओटीटी की दुनिया में कदम रख रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए एक नहीं, बल्कि दो प्लेटफॉर्म्स की डील हुई है। यह फिल्म 27 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी, लेकिन वहां यह सिर्फ हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी।

नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी इसे अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का ऐलान किया है। नेटफ्लिक्स पर हनुमान अंश 29 नवंबर से पांच अलग-अलग भाषाओं—तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स ने अपनी अनाउंसमेंट में इसे भगवान हनुमान के एक समर्पित भक्त की दिव्य कहानी बताया है।

नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित यह डिवोशनल फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में आई थी। शुरुआत में यह फिल्म धीमी रही थी, लेकिन बाद में इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और कुल 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का घरेलू कारोबार किया। यह बॉलीवुड की सबसे मुनाफे वाली फिल्मों में से एक बन गई है, क्योंकि इसका बजट सिर्फ करीब 2 करोड़ रुपये था। यानी फिल्म ने अपनी लागत से 250 गुना ज्यादा कमाई की है।

इस फिल्म का निर्देशन डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने किया, जो उनका पहला प्रोजेक्ट था। फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है।

सच में, 2 करोड़ लगाकर 400 करोड़ कमाना किसी जादू से कम नहीं है, बस अब देखना ये है कि ओटीटी पर भी यही कमाल चलता है या नहीं!