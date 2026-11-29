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इमरान हाशमी की फिल्म गनमास्टर जी9 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन चर्चा फिल्म की कहानी से ज्यादा उसके एक आइटम सॉन्ग की हो रही है। इस गाने में टेलीविजन और सोशल मीडिया स्टार अवनीत कौर नजर आ रही हैं। गाने के बोल्ड अंदाज और स्टेप्स ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां लोग अवनीत की बोल्डनेस और फिल्म की कोरियोग्राफी पर सवाल उठा रहे हैं।

क्या है विवाद की वजह?

फिल्म गनमास्टर जी9 का गाना 'दिल के थिएटर में 200 करोड़ मारूंगी पिया' सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत से यूजर्स को इस गाने की कोरियोग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। लोगों का कहना है कि एक्ट्रेसेस को ऐसे गानों में सिर्फ एक 'दिखावे की चीज' की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि अवनीत कौर को इस तरह के आइटम नंबर करने की जरूरत क्या थी।

एक यूजर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि अवनीत अभी सिर्फ 25 साल की हुई हैं, तो उनसे ऐसे डांस स्टेप्स क्यों करवाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक यह सब देखना काफी खराब लग रहा है और यह सवाल उठाना जरूरी है कि उन्हें बार-बार आइटम नंबर करने के लिए क्यों कहा जाता है। वहीं एक अन्य यूजर ने इस कोरियोग्राफी को 'Gross' बताते हुए कहा कि यह सेंसुअलिटी के नाम पर केवल अश्लीलता का प्रदर्शन है। उनका मानना है कि यह सिनेमा नहीं है और इस तरह के स्टेप्स से कोई आनंद नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम अपनी जगह है, लेकिन सेंसुअलिटी और वल्गरिटी के बीच एक लाइन होनी चाहिए।

उम्र का अंतर और फैंस का रिएक्शन

विवाद सिर्फ डांस स्टेप्स तक सीमित नहीं रहा। कुछ यूजर्स ने इमरान हाशमी और अवनीत कौर के बीच उम्र के बड़े अंतर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अवनीत जहां महज 25 साल की हैं, वहीं इमरान हाशमी उनकी उम्र से लगभग दोगुने हैं।

अवनीत के फैंस भी इस बात से दुखी नजर आ रहे हैं। एक फैन ने कहा कि इंडस्ट्री की हालत देखकर दुख होता है कि अवनीत जैसी टैलेंटेड लड़की से सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि बॉलीवुड कभी काफी प्रोग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन अब यह भी बाकी इंडस्ट्रीज जैसा होता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे बवाल पर न तो अवनीत कौर की तरफ से कोई जवाब आया है और न ही फिल्म के मेकर्स ने कोई बयान जारी किया है।

पेड्डी और ईठा का कनेक्शन

सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस में 'पेड्डी' और 'ईठा' का जिक्र भी बार-बार आ रहा है। दरअसल, इससे पहले जाह्नवी कपूर की फिल्म पेड्डी के एक गाने को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। तब भी लोगों ने एक्ट्रेस के डांस और उन्हें पर्दे पर दिखाने के तरीके पर सवाल उठाए थे। यूजर्स का मानना था कि वहां भी एक्ट्रेस के टैलेंट और एक्टिंग के बजाय सिर्फ उनके लुक्स और डांस को अहमियत दी गई थी। अब अवनीत कौर के गाने पर भी बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि पेड्डी के गानों पर जितना गुस्सा था, वह अब इस गाने के लिए क्यों नहीं दिख रहा।

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

विवादों के बीच अगर फिल्म की परफॉर्मेंस की बात करें, तो गनमास्टर जी9 को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख की इस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। फिल्म ने पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 3.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। शनिवार को भी फिल्म का प्रदर्शन वैसा ही रहा और उसने मात्र 4.35 करोड़ रुपये कमाए। दो दिनों का कुल कलेक्शन 8 करोड़ रुपये रहा है, जो इमरान की पिछली फिल्म आवारापन 2 के मुकाबले काफी निराशाजनक है।

सच कहूं तो जब टैलेंटेड एक्टर्स को सिर्फ 'आइटम नंबर' के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बुरा लगता है। क्या हमें अब सिनेमा में सिर्फ यही 'बोल्डनेस' देखनी है या फिर असली एक्टिंग की वापसी होगी?