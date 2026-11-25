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फिल्ममेकर लॉरेंस डिसूजा, जिन्होंने 'साजन' और 'संग्राम' जैसी हिट फिल्में दी हैं, सिद्धार्थ कनन के शो पर पहुंचे। वहां उन्होंने सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जैसे कलाकारों के बारे में बात की। इस बातचीत के दौरान गोविंदा के सेट पर लेट आने की आदत का जिक्र छिड़ा।

लॉरेंस ने बताया कि गोविंदा पहले हमेशा समय से आते थे, लेकिन फिल्म 'इल्जाम' में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने के बाद उनकी आदत बदल गई। उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा लेट आते थे, लेकिन अपना काम बहुत तेजी से खत्म कर लेते थे। इसी अंदाज से प्रभावित होकर गोविंदा भी लेट आने लगे और धीरे-धीरे यह उनकी आदत बन गई।

लॉरेंस ने गोविंदा के साथ कुल सात फिल्में की हैं, जिनमें से पांच में वह फोटोग्राफर थे और दो में निर्देशक। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि गोविंदा की वजह से वह एक 'तेज कैमरामैन' बन गए। इसका कारण यह था कि गोविंदा जब सेट पर लेट पहुंचते थे, तो पूरे शूट को महज दो घंटे के अंदर खत्म करना पड़ता था। हालांकि, लॉरेंस का यह भी कहना है कि गोविंदा के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी और वह अपना काम फटाफट पूरा करके जाते थे।

सेट का माहौल और अन्य एक्टर्स का अनुशासन

डायरेक्टर ने बताया कि जब गोविंदा लेट होते थे, तब बाकी पूरी टीम उनका इंतजार करती थी। लॉरेंस पहले से ही सेट की लाइटिंग तैयार रखते थे ताकि जैसे ही गोविंदा आएं, बस फेस लाइटिंग करके शूटिंग शुरू की जा सके।

जब सिद्धार्थ कनन ने पूछा कि क्या गोविंदा दिग्गज अभिनेता शशि कपूर को भी इंतजार करवाते थे, तो लॉरेंस ने साफ किया कि उस दौर में शशि कपूर, प्राण और नूतन जैसे कलाकार बेहद अनुशासन प्रिय थे। वे हमेशा समय पर आते थे और अपने तय समय के हिसाब से तैयार होकर बैठ जाते थे, जिससे किसी को भी उनका इंतजार नहीं करना पड़ता था।