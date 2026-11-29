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कौन बनेगा करोड़पति 18 के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपनी पर्सनल लाइफ का एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसे सुनकर कोई भी हंस पड़े। उन्होंने मज़ाक में कहा कि उनके घर में उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, जबकि बाकी सारे कमरे उनकी पत्नी जया बच्चन के कब्ज़े में हैं। बिग बी ने यह भी बताया कि जया बच्चन के पास अलग से खाने का कमरा और बैठने के लिए अलग कमरा है, ऐसे में पति के हिस्से में कुछ खास नहीं बचता।

जब कंटेस्टेंट की आर्ट ने बिग बी को किया इम्प्रेस

यह मज़ेदार बातचीत तब शुरू हुई जब शो में दीपक नाम के एक कंटेस्टेंट आए। दीपक पेशे से एक म्यूरल आर्टिस्ट हैं और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं। जब दीपक ने अपने काम और वॉल आर्ट के बारे में जानकारी दी, तो अमिताभ बच्चन उनकी कला से काफी इम्प्रेस हो गए। बिग बी ने इच्छा जताई कि वह भी अपने घर की दीवारों पर इसी तरह की कलाकारी करवाना चाहते हैं।

इसी दौरान उन्होंने जया बच्चन के शौक का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि जया को दीवारों को पेंटिंग्स और आर्टवर्क से सजाने का बहुत शौक है। बिग बी ने खुलासा किया कि उनके घर की बाहरी चारों दीवारों पर वारली पेंटिंग बनी हुई है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अमिताभ ने कहा कि उन्हें भी अपने कमरे की दीवारों को इसी तरह सजाने का विचार आया है।

पांच दशकों का साथ और फिल्मी सफर

अमिताभ और जया बच्चन की शादी को अब पांच दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। इन दोनों की नजदीकियां फिल्मों में साथ काम करने के दौरान बढ़ी थीं, खासकर फिल्म ‘जंजीर’ के दौरान उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। इसके बाद 3 जून 1973 को जया के घर पर एक बेहद प्राइवेट फंक्शन में दोनों ने शादी की। उस समय ये दोनों ही हिंदी सिनेमा के सबसे सफल कलाकारों में गिने जाते थे। इस शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए—बेटी श्वेता बच्चन जिनका जन्म 1974 में हुआ और बेटे अभिषेक बच्चन जिनका जन्म 1976 में हुआ।

परिवार के लिए फिल्मों से बनाई दूरी

जया बच्चन अपने समय की एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं और उन्होंने ‘गुड्डी', ‘अभिमान’, ‘चुपके चुपके’, ‘मिली’ और ‘सिलसिला’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को ऊपर रखते हुए उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली थी। साल 1981 में आई फिल्म ‘सिलसिला’ के बाद उन्होंने लंबे समय तक पर्दे से ब्रेक लिया। करीब 17 साल के इस लंबे गैप के बाद वह 1998 में गोविंद निहलानी की फिल्म ‘हजार चौरासी की मां’ से वापसी की थीं। आज भी यह जोड़ी बॉलीवुड के सबसे चर्चित और लंबे समय से साथ निभाने वाले कपल्स में से एक मानी जाती है।

वैसे, घर में किसका राज चलता है, यह तो हर पति की कहानी है, पर बिग बी ने इसे इतनी खूबसूरती से बताया कि हम सब बस मुस्कुराते रह गए। आपके घर में किसका राज चलता है?