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टेलीविजन सुपरस्टार गौरव खन्ना के लिए पिछले कुछ साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ और ‘बिग बॉस 19’ जैसे बड़े शो जीते, तो दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ महीने पहले उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने करीब एक दशक की शादी के बाद तलाक की खबर दी थी, पर तब गौरव ने इस पर कुछ नहीं कहा था। अब जाकर गौरव ने अपनी टूटी शादी पर खुलकर बात की है।

अपने आने वाले शो ‘दिल की बेवफाइयां’ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव ने बताया कि शादी में 'स्थिरता' उनके लिए सबसे बड़ी कोर वैल्यू है। उनका मानना है कि अगर रिश्ते की नींव मजबूत होगी, तो इमारत भी मजबूत रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार लोग 'उत्साह' पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे स्थिरता गड़बड़ा जाती है और संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।

गौरव अपनी फिलॉसफी बताते हुए कहते हैं, “मैंने कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। मैं जीवन की हर चीज में पूरा दिल और जान लगा देता हूं। नतीजे आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इसकी वजह से रुकता नहीं। अगर हम पछतावे में फंस जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।”

‘अनुपमा’ में अनुज का रोल निभाने के बाद गौरव खन्ना को 'ग्रीन फ्लैग' टैग मिला था। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश ऐसी हुई है कि उनकी मां ने उन्हें सिखाया है कि दूसरे को शक करने के बजाय समझने का मौका दो। वे हमेशा मानते हैं कि अपनी राय दूसरों पर थोपने के बजाय हर नजरिए को देखना चाहिए। उनके हिसाब से, "रास्ते में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ग्रीन फ्लैग होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ज्यादा नहीं सोचते। इसे भगवान की योजना मान लो, और आखिर में सब ठीक हो जाता है।"

उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे कभी भी चीजों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोचते हैं कि शायद सामने वाला काम के तनाव में हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो।

और अब आती है सबसे बड़ी बात, तलाक की वजह। गौरव ने इवेंट में बताया कि उन्हें हमेशा से बच्चे पसंद हैं और वे पिता बनना चाहते हैं। लेकिन आकांक्षा चमोला ऐसा नहीं चाहती थीं। आकांक्षा ने खुद 'लॉकअप' शो में खुलासा किया था कि यही वजह है कि वह गौरव से तलाक ले रही हैं।

क्या आप भी मानते हैं कि रिश्ते में सिर्फ 'उत्साह' नहीं, 'स्थिरता' भी उतनी ही जरूरी है?