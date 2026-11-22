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"अनुपमा" में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर रातों-रात सबकी आंखों का तारा बने गौरव खन्ना की किस्मत कैसे बदली, ये तो सब जानते हैं। 'अनुज' तो सबके लिए ग्रीन फ्लैग बन गया था, बॉस! पर अब गौरव खन्ना एक ऐसा धमाका करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने बीस साल तक इंतजार किया है। जी हाँ, एकता कपूर के शो में गौरव की एंट्री होने वाली है और ये उनके लिए सिर्फ एक नया शो नहीं, बल्कि सालों पुराना सपना है जो अब जाकर पूरा हो रहा है!

बीस साल पुराना सपना, 'बिग बॉस' में मिला वादा

गौरव खन्ना ने खुद बताया कि उनका पिछले बीस सालों से एक ही सपना था – एकता कपूर और बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करना। सोचो, बीस साल! इतने में तो कई सीरियल्स आते-जाते रहते हैं। 'अनुपमा' के बाद गौरव ने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' और 'बिग बॉस 19' जैसे रियलिटी शो जीतकर अपनी धाक जमाई थी, लेकिन एकता के साथ काम करने का उनका पैशन कुछ और ही था। 'बिग बॉस 19' में ही उनकी पहली मुलाकात एकता कपूर से हुई थी, जब एकता बतौर गेस्ट शो में आई थीं। तब गौरव ने उनसे पूछा था कि और कितने साल, और एकता कपूर ने जवाब दिया था कि तुम सुपरस्टार हो, आओ। अब वो वादा पूरा होने जा रहा है। गौरव के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि अपने सबसे पुराने सपने को जीना है। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्हें ये शो ऑफर हुआ तो प्रोडक्शन हाउस, एकता कपूर का कॉन्सेप्ट और सबसे खास बात, स्टार प्लस पर वापसी, ये तीनों ही बातें उनके लिए सुपर स्पेशल थीं। मतलब, पूरी डील ही हिट है!

'मानव' का किरदार: सबसे मुश्किल रोल?

नए सीरियल में गौरव 'मानव' का किरदार निभा रहे हैं। और वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, कुछ ऐसा ही है मानव का कैरेक्टर। गौरव के हिसाब से, ये उनके अब तक के करियर का सबसे मुश्किल रोल है। पहली नज़र में तो मानव बिल्कुल नॉर्मल और सीधा-सादा लगेगा, लेकिन असल में उसकी पर्सनैलिटी में इतनी परतें और बारीकियाँ छिपी हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मानव एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो एक अच्छा बेटा, भाई, पिता और पति बनने की ज़िम्मेदारियों में इतना बिज़ी हो गया है कि अपने सारे सपने और इच्छाएं ही भूल गया है। उसके बाल भी सफेद हैं और वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर भी कुछ खास ध्यान नहीं देता। गौरव ने बताया कि ये किरदार उन तमाम लोगों की कहानी है जो परिवार के लिए दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ भावनाएं और अधूरी ख्वाहिशें भी होती हैं। ये वाकई एक ऐसा कैरेक्टर है जो दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा।

अब देखना ये है कि क्या गौरव इस 'मुश्किल' किरदार के साथ भी दर्शकों का दिल जीत पाते हैं या नहीं? हमें तो लगता है, इस बार वो कुछ ज़्यादा ही कमाल करने वाले हैं! क्या आपको भी लगता है कि 'मानव' अनुज से भी बड़ा 'ग्रीन फ्लैग' बनेगा और हर घर में छा जाएगा?