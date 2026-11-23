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आजतक मास्टरक्लास के 'सफलता का सिलेबस' सेशन में एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर राजेश माहेश्वरी ने शिरकत की. करीब 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेर रहे राजेश माहेश्वरी ने इस दौरान एलन की शुरुआत, अपने संघर्ष की कहानी, पढ़ाने के अपने जुनून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को सफलता के ज़रूरी फंडे बताए.

राजेश माहेश्वरी ने बताया कि कैसे सिर्फ आठ स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों बच्चों तक पहुंच चुका है और उनके इंस्टीट्यूट में करीब 20 हज़ार लोग काम कर रहे हैं. ये सिर्फ एक करियर इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि एक पूरा इमोशन बन चुका है!

आठ छात्रों से लाखों तक का सफर

राजेश माहेश्वरी ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उन्होंने 1986 में पढ़ाना शुरू किया था. इसके बाद अपने पिताजी लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी के साथ मिलकर 18 अप्रैल 1988 को एलन की नींव रखी. शुरुआत सिर्फ आठ छात्रों से हुई थी, लेकिन आज तक इस संस्थान ने लगभग 44.5 लाख बच्चों को गाइड किया है. सोचो, कहाँ आठ बच्चे और कहाँ 44.5 लाख!

उन्होंने बताया कि पहले उनका पढ़ाने का कोई बड़ा प्लान था ही नहीं. वो तो कोटा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे थे. इसी दौरान एक स्टूडेंट उनके पास अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया. बस फिर क्या था, एक से दो और धीरे-धीरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी. राजेश माहेश्वरी ने बताया कि उस पहले स्टूडेंट के पिता ने उन्हें उनकी मेहनत के बदले 150 रुपये दिए थे. उस समय उनके पिताजी का कैंसर से निधन हो चुका था और घर की आर्थिक हालत भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए वो 150 रुपये उनके लिए बहुत मायने रखते थे. उन्होंने सबसे पहले वो पैसे अपनी माँ को दिए. पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर तक तो उनके पास करीब 100 स्टूडेंट्स हो गए थे.

पढ़ाना नहीं, जुनून था!

राजेश माहेश्वरी का शुरुआती सपना तो रेलवे में नौकरी करने और मुंबई जाने का था, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें इस काम से प्यार हो गया, एकदम मोहब्बत वाली फीलिंग! उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी, जब उनके पढ़ाए हुए कमज़ोर स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में झंडे गाड़ने लगते थे. उनकी आँखें चमक उठती होंगी, है ना?

उन्होंने बताया कि एलन को आगे बढ़ाने में उनके तीनों भाइयों का भी बड़ा हाथ रहा. चारों भाइयों ने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी संभाली – किसी ने फिजिक्स पढ़ाई, किसी ने मैथ्स और किसी ने इंस्टीट्यूट के बाकी काम देखे. आज तो इस परिवार की अगली पीढ़ी भी इस काम से जुड़ चुकी है. पूरा परिवार ही बच्चों का फ्यूचर बनाने में लगा है, कमाल है!

कामयाबी का मंत्र: सेल्फ स्टडी और जुनून

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के घंटों को लेकर राजेश माहेश्वरी ने एक बड़ी काम की बात कही. उन्होंने कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ज़रूरी ये है कि स्टूडेंट कितने मन से पढ़ता है. अगर कोई एक घंटा भी पूरी शिद्दत से पढ़ता है, तो वो भी फायदेमंद है. पढ़ाई के लिए दिल में जुनून होना चाहिए.

राजेश माहेश्वरी के मुताबिक, चाहे फिल्म देखने जाना हो, दोस्तों से मिलना हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, हर काम के पीछे ये फीलिंग होनी चाहिए कि इससे थोड़ा आराम मिलेगा और फिर और भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे. जब स्टूडेंट की सोच इस तरह की हो जाती है, तो वो अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो जाता है और सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं. बॉस, ये तो बिल्कुल सही बात है!

अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो उसे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए. वहीं, मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अपनी पकड़ मज़बूत बनानी होगी. उन्होंने सेल्फ स्टडी को सबसे ज़रूरी बताया. उनका कहना है कि एक टीचर पूरी क्लास को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का सलेक्शन नहीं होता. जिन स्टूडेंट्स का सलेक्शन होता है, वे क्लास के बाद खुद भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं. इसलिए, सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड रहने के बजाय खुद पढ़ना और अपनी तैयारी को परखना बहुत ज़रूरी है.

बिना कोचिंग के भी आईआईटी की परीक्षा पास करने के सवाल पर राजेश माहेश्वरी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है! स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करके भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं. उनके हिसाब से, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत तभी पड़ती है, जब स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा गाइडेंस और तैयारी की कमी महसूस होती है. उनका मानना है कि पढ़ाई में खुद की मेहनत ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आखिर अपनी मेहनत ही तो रंग लाती है!

हार नहीं, नई राह ढूंढो!

स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बनाने के सवाल पर राजेश माहेश्वरी ने एक और बात क्लियर की. उन्होंने कहा कि वो कभी किसी स्टूडेंट को सुबह पांच बजे उठने की सलाह नहीं देते. उनके मुताबिक, अगर किसी स्टूडेंट को सुबह आठ बजे उठकर अच्छी तरह पढ़ाई करने में मदद मिलती है, तो उसे उसी टाइम पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए खुद पर बेवजह का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए. डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए दिल में जुनून होना ज़रूरी है. आज हमारे देश में हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है. ऐसे में जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, उसमें अपना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देने का जुनून होना चाहिए.

राजेश माहेश्वरी ने अपने जीवन का ही एक उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि वो खुद आईआईटी की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी और उस समय आईआईटी की परीक्षा इंग्लिश में होती थी. इसके बाद उन्होंने राजस्थान पीईटी की परीक्षा दी, लेकिन उसमें भी उनका सलेक्शन नहीं हुआ. फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया. आज उसी काम से उन्होंने एक इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया है. उन्होंने स्टूडेंट्स को सलाह दी कि अगर किसी एक फील्ड में सफलता नहीं मिलती है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है कि किसी दूसरे फील्ड में उससे भी बड़ी सफलता उनका इंतज़ार कर रही हो. उनके मुताबिक, ज़रूरी ये है कि इंसान हिम्मत न हारे और जिस काम में उसकी रुचि हो, उसे पूरी लगन से करे.

शिक्षकों की भूमिका पर बात करते हुए राजेश माहेश्वरी ने कहा कि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना भी है. टीचर को हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए. उन्होंने अपने बचपन के दिनों का ज़िक्र करते हुए बताया कि पहले वो स्टूडेंट्स को थोड़ी सख़्ती से पढ़ाते थे और लापरवाही करने पर डांटते भी थे. उन्होंने बताया कि उनके बचपन में कोटा की जिस कॉलोनी में वो रहते थे, वहाँ ज़्यादातर परिवार फैक्ट्रियों में काम करते थे. पेरेंट्स के पास बच्चों को बिज़नेस कराने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे. ऐसे में वे पढ़ाई को ही बच्चों के बेहतर भविष्य का रास्ता मानते थे. इसी वजह से पूरी कॉलोनी में पढ़ाई का माहौल बना रहता था. राजेश माहेश्वरी के मुताबिक, बच्चों को मेहनत और पढ़ाई का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही गाइडेंस और लगन ही उनके फ्यूचर की दिशा तय करती है.

उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के सामने इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, और भाषा सफलता के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं बनती. हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी डॉक्टर और कलेक्टर बन सकते हैं. तो भैया, राजेश सर की कहानी तो ये कहती है कि फेलियर से घबराना नहीं, बल्कि उसे एक नया रास्ता बनाने की सीढ़ी समझो, क्या कहते हो?