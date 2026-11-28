मनोरंजन

टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर और तान्या मित्तल के साथ उनके आने वाले शो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि एकता और तान्या का साथ काम करने वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया है, लेकिन अब एकता ने खुद इस पर अपनी राय रखी है।

एकता कपूर हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव आई थीं, जहाँ वो गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या के नए शो 'दिल की बेवफाइयां' के बारे में बात कर रही थीं। इसी दौरान एक यूजर ने उनसे तान्या मित्तल के साथ आने वाले शो के बारे में पूछ लिया। इस पर एकता ने साफ़ किया कि वो जल्द ही एक शो शुरू करने वाली हैं। उन्होंने बताया कि यह शो कुछ ऐसा होगा जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं है, इसलिए फैंस को तान्या मित्तल के उस शो का इंतज़ार करना चाहिए जिसे वो लेकर आ रही हैं।

एकता ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो इस प्रोजेक्ट के बंद होने की बातें फैला रहे थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा, "ऐसा नहीं है कि हम अपना वादा भूल गए हैं। मीडिया के किसी भी पेज को ऐसी बातें फैलाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।"

एकता के इस बयान के बाद तान्या मित्तल ने भी उस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और इस नए प्रोजेक्ट को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि, अभी तक शो की कहानी, फॉर्मेट या उसके रिलीज को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तान्या मित्तल, जो बिग बॉस 19 में नजर आई थीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके पोस्ट अक्सर वायरल होते रहते हैं।