मनोरंजन

आज ओटीटी के ज़माने में दूरदर्शन भले ही थोड़ा 'पुराना' लगे, लेकिन एक दौर था जब मनोरंजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ DD नेशनल था। तब तो हर फिल्ममेकर की ख्वाहिश होती थी कि उसका शो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो जाए, मतलब 'ब्लॉकबस्टर' की गारंटी! ऐसे में, जब 33 साल पहले रामानंद सागर जैसा दिग्गज, जिन्होंने 'रामायण' जैसा कल्ट क्लासिक बनाकर लोगों के दिल जीत लिए थे, अपना नया पौराणिक शो 'श्री कृष्णा' लेकर आए, तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दूरदर्शन इसे ठुकरा देगा!

पर यही हुआ! दूरदर्शन ने 'श्री कृष्णा' को दिखाने से साफ मना कर दिया। उनके 'दूरदर्शी' दिमाग में आया कि, "अरे बाप रे! इतने सारे धार्मिक शो लगातार दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे और हमारी TRP गिर जाएगी!" गजब का लॉजिक था, है ना?

रामानंद सागर को चैनल के इस फैसले से वाकई ठेस पहुंची। भला, जिस आदमी ने 'रामायण' से इतिहास रचा हो, उसे ऐसे मना कर दिया जाए? पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर टीवी पर नहीं, तो वीडियो कैसेट के ज़रिए ही सही, 'श्री कृष्णा' तो लोगों तक पहुंचेगा! और कमाल देखिए, जैसे ही उन्होंने ये सोचा, इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस इस शो में दिलचस्पी दिखाने लगे।

यह सब देखकर दूरदर्शन को अपनी 'महान' गलती का एहसास हुआ। शायद TRP गिरने का डर अब उनकी अपनी TRP गिरा रहा था! उन्होंने रामानंद सागर से दोबारा संपर्क किया और 'श्री कृष्णा' को प्रसारित करने की मंजूरी दे दी। आखिरकार, साल 1993 में, ये यादगार शो डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुआ।

और फिर जो हुआ, वो इतिहास बन गया! 1993 से लेकर 1997 तक, यानी पूरे चार साल तक 'श्री कृष्णा' दूरदर्शन पर छाया रहा। 221 से ज़्यादा एपिसोड्स के साथ, ये 90 के दशक का TRP किंग बन गया। इसने 'महाभारत' और 'रामायण' जैसे बड़े शोज को भी सबसे लंबे समय तक प्रसारित होने के मामले में पीछे छोड़ दिया।

सोचिए, जिस शो को दूरदर्शन ने TRP गिरने के डर से ठुकरा दिया था, वही शो उनकी TRP को आसमान पर ले गया! इसे कहते हैं 'देर आए दुरुस्त आए', क्या कहते हो?