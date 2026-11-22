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अजय देवगन की फिल्म "दृश्यम 3" ने एक महीने से भी ज़्यादा समय तक सिनेमाघरों में गर्दा उड़ाने के बाद आखिरकार अपना थिएट्रिकल सफर पूरा कर लिया है. इस फिल्म को लेकर शुरू से ही तगड़ी चर्चा थी, और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सच में कमाल कर दिखाया. हालांकि, पिछली फिल्म "दृश्यम 2" की तरह यह लंबे समय तक टिक नहीं पाई, लेकिन अपनी धमाकेदार शुरुआत के दम पर इसने कुल मिलाकर जबरदस्त कमाई की और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली थ्रीक्वल का खिताब अपने नाम कर लिया है. क्रिटिक्स और दर्शकों से इसे मिले-जुले रिव्यू मिले थे, पर कमाई के मामले में फिल्म ने किसी को निराश नहीं किया.

बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' का जलवा

यह क्राइम थ्रिलर फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. भारत में इसकी ओपनिंग 62 करोड़ रुपये की शानदार रही थी. शुरू में उम्मीद थी कि यह फिल्म दुनिया भर में 650 से 750 करोड़ रुपये का कलेक्शन करेगी, पर इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 600 करोड़ रुपये से थोड़ा कम रहा है. कोई बात नहीं, फिर भी आग तो लगा ही दी! भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट क्लोजिंग कलेक्शन 381.32 करोड़ रुपये रहा, वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 450 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. विदेशों में भी फिल्म ने 144.89 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन बटोरा. घरेलू और विदेशी कमाई को मिलाकर, "दृश्यम 3" की कुल वर्ल्डवाइड क्लोजिंग कमाई 594.89 करोड़ रुपये रही है. मतलब, बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश तो हुई है!

बॉलीवुड की 'थ्रीक्वल' किंग बनी 'दृश्यम 3'

वर्ल्डवाइड 594.89 करोड़ रुपये की कुल कमाई के साथ, "दृश्यम 3" ने बाकी सभी बॉलीवुड थ्रीक्वल फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली थ्रीक्वल का रिकॉर्ड बना लिया है. इसने "धूम 3" (जिसने 556.74 करोड़ रुपये कमाए थे) को पछाड़कर नंबर एक की कुर्सी हथिया ली है. इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है, ज़रा देख लो:

दृश्यम 3 – 594.89 करोड़ रुपये

धूम 3 – 556.74 करोड़ रुपये

टाइगर 3 – 472.77 करोड़ रुपये

भूल भुलैया 3 – 421.22 करोड़ रुपये

सिंघम अगेन – 402.26 करोड़ रुपये

एक बात तो साफ है, बॉलीवुड में सीक्वल और थ्रीक्वल का क्रेज़ अभी भी तगड़ा है, और जनता को यह मसाला पसंद आ रहा है!

बजट और प्रॉफिट का सुपर-डुपर खेल

खबरों के मुताबिक, "दृश्यम 3" को 110 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. इस लागत के सामने फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 381.32 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसका मतलब है कि फिल्म ने 271.32 करोड़ रुपये का सीधा-सीधा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, जो कि 246.65% के जबरदस्त रिटर्न के बराबर है! इसी धुआंधार परफॉर्मेंस के चलते इसे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'सुपर-डुपर हिट' का टैग मिला है. "दृश्यम 2" जितनी लंबी रेस न सही, पर "दृश्यम 3" ने कमिटमेंट से ज़्यादा कमाकर दिखा दिया कि अजय देवगन अभी भी बॉक्स ऑफिस के बॉस हैं!