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याद है 'तारे ज़मीन पर' का वो प्यारा सा बच्चा? हाँ, वही दर्शील सफारी अब बड़े पर्दे पर एक दम नए अंदाज़ में वापसी करने वाला है! इस बार कोई क्यूट सी कहानी नहीं, बल्कि वो ज़ैन खान दुर्रानी के साथ मिलकर 'Cyber' नाम की एक फिल्म में डिजिटल दुनिया के खतरनाक साइबर अपराधों का पर्दाफाश करेगा। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आखिर कब तक वो बचपन वाली इमेज में रहेगा!

दर्शकों ने दर्शील सफारी को बाल कलाकार के रूप में 'तारे ज़मीन पर' में खूब प्यार दिया था, और उस फिल्म से उसे व्यापक पहचान मिली थी। पर अब वक्त बदल गया है, और दर्शील भी। उनके साथ होंगे ज़ैन खान दुर्रानी, जिन्हें हमने 'शिकारा' और 'मुखबिर' जैसे प्रोजेक्ट्स में अपना जलवा दिखाते देखा है। अब ये दोनों एक्टर्स साथ मिलकर क्या धमाल मचाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा!

फिल्म 'Cyber' का निर्देशन आलोक नाइक कर रहे हैं, और इसकी कहानी का केंद्र साइबर अपराध, डिजिटल जांच और तकनीक से जुड़ी वो चुनौतियाँ होंगी जिनका सामना आज हर आम इंसान को करना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं होगी, बल्कि इसमें हमारे समाज से जुड़े कई समकालीन और गंभीर सामाजिक विषयों को भी शामिल किया जाएगा।

कहानी में ये दिखाने की कोशिश होगी कि कैसे डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर अपराध लोगों की ज़िंदगी को अंदर तक प्रभावित कर सकते हैं, और इन मामलों में जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। 'Cyber' की कहानी दो ऐसे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमेगी जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सब कुछ अप्रत्याशित मोड़ पर ले आती हैं। फिल्म में दोस्ती का एक गहरा पहलू भी शामिल रहेगा, जो साइबर अपराध और डिजिटल जांच के प्रमुख तत्वों के साथ मिलकर कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। मतलब सिर्फ दिमाग हिलाने वाला क्राइम नहीं, दिल छू लेने वाली दोस्ती भी होगी!

तकनीक से जुड़े सामाजिक सवालों और अपराध की बदलती प्रकृति को एक तेज़-तर्रार थ्रिलर के रूप में पेश करने वाली इस फिल्म में दर्शील सफारी और ज़ैन खान दुर्रानी की भूमिकाएँ कहानी के बिलकुल केंद्र में रहेंगी। हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट, बाकी कलाकार और पूरी कहानी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस इंट्रेस्टिंग कॉन्सेप्ट और फ्रेश जोड़ी को देखकर हम तो पहले से ही अपनी पॉपकॉर्न तैयार कर रहे हैं! आप बताओ, आपको क्या लगता है – दर्शील की ये 'चॉकलेटी बॉय' वाली इमेज टूटेगी या नहीं?