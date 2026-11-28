मनोरंजन

कंगना रनौत एक बार फिर अपने खूबसूरत और दिल छू लेने वाले अंदाज़ में नज़र आईं। इस बार मौका था उनकी दोस्त और सहयोगी अमित तुली की शादी का। अमित ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गरिमा के साथ सात फेरे लिए, जहाँ कंगना भी पहुंचीं और नए जोड़े पर जमकर प्यार लुटाया।

सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस दूल्हा-दुल्हन को फूलों से नहलाते और उन्हें आशीर्वाद देते दिख रही हैं। कंगना ने खुद यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका अंदाज़ वाकई देखने लायक है। जब दूल्हा अमित और दुल्हन गरिमा एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, तब कंगना उन पर फूल बरसाने लगीं और बड़े प्यार से कहा, "तीनों लोकों के देवी-देवता आप पर फूल बरसा रहे हैं।"

इतना ही नहीं, कंगना ने नए जोड़े को शगुन भी दिया और दोनों के गालों पर किस करके अपना प्यार जताया। इस पूरी वाइब से साफ पता चल रहा है कि वह अपनी दोस्त की शादी को लेकर कितनी ज़्यादा खुश थीं। फैंस को भी एक्ट्रेस का यह प्यारा अंदाज़ काफी पसंद आ रहा है और लोग उन्हें गॉर्जियस और क्वीन जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मैम को भी शादी कर लेनी चाहिए।

रॉयल लुक और हैवी ज्वेलरी

शादी में कंगना सिर्फ अपनी हरकतों से ही नहीं, बल्कि अपने आउटफिट की वजह से भी चर्चा का विषय बनी रहीं। उन्होंने मरून रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गोल्ड की हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। इस लुक को और भी निखारने के लिए उन्होंने बॉटल ग्रीन कलर का मैचिंग दुपट्टा कैरी किया।

अपने इस ट्रेडिशनल लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी का चुनाव किया। गले में एक भारी नेकलेस, कानों में बड़े-बड़े झुमके और माथे पर मांग टीका पहनकर वह किसी शाही महफ़िल की हसीना लग रही थीं। एक्ट्रेस ने इन यादों को समेटते हुए शादी की तस्वीरों का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनका देसी और रॉयल अंदाज़ साफ दिख रहा है।

प्रोफेशनल कनेक्शन और आने वाली फिल्में

अगर इनके प्रोफेशनल कनेक्शन की बात करें, तो अमित तुली एक लेखक, प्रोड्यूसर और मार्केटर हैं। उनका स्टूडियो, 'स्टूडियो उन्नीस एंटरटेनमेंट', कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा रहा है। इसके अलावा उनकी कंपनी 'हनुमान अंश' के पब्लिक रिलेशन और मार्केटिंग का काम भी वे देख चुके हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आई थीं। अब वह जल्द ही हॉरर फिल्म 'स्केरी पिक्चर' में दिखाई देंगी। इसके अलावा, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन में 'तनु वेड्स मनु' और 'क्वीन 2' जैसी फिल्में भी शामिल हैं। बस अब इंतज़ार है कि ये फिल्में कब स्क्रीन पर आती हैं और हम उन्हें फिर से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि क्वीन 2 पहली फिल्म जैसा जादू चला पाएगी?